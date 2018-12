Cine este atacatorul din Strasbourg (FOTO)

Autorul atacului din Strasbourg a fost identificat drept Cherif C. un tânăr de 29 de ani, născut în zonă dintr-o familie cu origini nord-africane, și care era cunoscut autorităților pentru infracțiuni care nu au legătură cu terorismul. Totuși, presa franceză scrie că este posibil ca bărbatul să fi fost radicalizat.

Un bărbat cunoscut sub numele de "Cherif C" a fost numit de către mass-media franceză drept suspect în atacul posibil terorist la piața de Crăciun din Strasbourg, oraș situat în apropierea graniței dintre Germania și Franța. Le Figaro scrie că "presupusul autor al împușcăturilor este Chérif C.", un localnic care s-a născut în 1989. Pe rețelele de socializare circulă fotografii care l-ar reprezenta pe atacator și numele lui întreg este dat drept Chérif Chekatt.

Autoritățile nu au confirmat, însă, identitatea suspectului. Potrivit Franței 24, nu se știe dacă atacul a fost unul terorist. Totuși, ABC News transmite că incidentul este tratat ca un atac terorist de autoritățile franceze care au predat investigația procurorilor antiteroriști.

Autorităţile locale au declarat că individul se află pe o listă de supraveghere a serviciilor de securitate, care include persoane suspectate de legături extremiste, scrie dpa. Cu toate acestea, ministrul de interne Christophe Castaner, într-o scurtă declaraţie făcută înainte de a zbura la Strasbourg, a spus că suspectul era cunoscut de poliţie în legătură cu infracţiuni non-teroriste. Suspectul este un rezident local în vârsta de 29 de ani, care a scăpat în cursul dimineții de o percheziție efectuată de autorități la domiciliul său în legătură cu un jaf.

Alte publicații franceze scriu că perchezițiile de la locuința lui Cherif C. vizau un caz de tentativa de omor. La locuința sa au fost găzite grenade. Bărbatul ar fi fost condamnat în 2011 la doi ani de închisoare pentru atac armat după ce ar fi rănit cu o sticlă un adolescent de 16 ani, în urma unei dispute în centrul comercial Les Halles din Strasbourg, transmite libertatea.ro.