Cine este absolventa care a luat 10 la toate examenele de bacalaureat

În timp ce unii abia sperau la o notă trecătoare la examenele de bacalaureat, Ecaterina Bucovanu se poate lăuda cu rezultate uimitoare. Tânăra absolventă a liceului "Ion Pelivan" din satul Răzeni, raionul Ialoveni a obţinut zece pe linie la toate cele patru examene.



Ecaterina spune că probele la limba şi literatura română, istorie şi chimie au fost floare la ureche pentru ea, întrucât s-a pregătit intens timp de trei ani. Iar la limba engleză a luat zece din oficiu întrucât a obţinut locul doi la olimpiada republicană.



"Dacă ai învăţat toţi trei ani de liceu şi ai idee ce reprezintă fiecare disciplină, ai baza pusă la fiecare obiect este de ajuns ca în ajun să recapitulezi tot ce ai învăţat", a spus Ecaterina Bucovanu, absolventă a liceului din Răzeni.



În urmă cu câţiva ani a rămas orfană de mamă, dar a continuat să muncească mult.



"Am învăţat să trec peste lucrurile grele în viaţă. În viitor vreau să merg la universitate, la facultatea de limbi străine", a declarat Ecaterina Bucovanu, absolventă a liceului din Răzeni.



Bunicul şi mătuşa în grija cărora a rămas sunt mândri de succesele ei.



"La toate să ia zece nu ne-am aşteptat, dar Domnul a făcut o minute", a spus Tatiana Bucovanu, mătuşa fetei.



"Foarte mult ne mândrim, fiindcă îi ascultătoare, învaţă bine, se stăruie în toate", a zis Vasile Bucovanu, bunicul fetei.



Iar profesori au doar cuvinte de laudă în adresa Ecaterinei.



"Sunt foarte mândră că am avut parte de un astfel de elev şi se mândreşte întreg liceul", a declarat Eudochia Sainsus, profesoară de română.



"Nu are o viaţă dintre cele mai uşoare. Cu toate acestea a reuşit să treacă peste greutăţi, să muncească, să-şi atingă scopul având în faţă un scop bine definit", a zis Marina Zapodean, profesoară de limba engleză.



"Este o fetiţă cu ambiţie, caracter, ştie ce vrea să dobândească în viaţă", a spus Ioana Creţu, dirigintă.



În acest an, în jur de 400 de absolvenţi au obţinut o medie mai mare de 9 la examenele de BAC.