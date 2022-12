Cine au fost desemnaţi atleţii anului 2022

Americanca Sydney McLaughlin-Levrone şi suedezul Armand Duplantis au fost desemnaţi atleţii anului 2022 în cadrul unei gale organizate, la Monaco, de Federaţia internaţională de atletism.

McLaughlin-Levrone a doborât de două ori recordul mondial la 400 m garduri feminin, în timp ce Duplantis, care deţine la rândul său recordul lumii la săritura cu prăjină, a câştigat al doilea său trofeu în circuitul Ligii de Diamant.

"Dacă e să dau înapoi timpul şi să văd ce am reuşit în 2022, probabil a fost cel mai bun an din carieră. Cred că pot să-mi îmbunătăţesc aceste performanţe şi pot să sar şi mai sus decât am făcut-o până acum pentru a sparge toate stereotipurile că nimic nu este imposibil", a spus ARMAND DUPLANTIS, atlet.

Aceasta este a doua distincţie în trei ani pentru campionul suedez, care a îmbunătăţit recordul lumii în 2022 şi a cucerit titlul mondial în sală, la Belgrad, precum şi aurul mondial în aer liber la Eugene, în Statele Unite.

"Anul 2022 a fost unul incredibil pentru mine. Un an în care visele au devenit realitate. Ne-am propus multe lucruri de care mă bucur că le-am reuşit. Chiar sunt foarte încântată că am avut această oportunitate", a spus McLAUGHLIN-LEVRONE, atletă.

Sydney McLaughlin, marea revelaţie a sezonului, a primit în premieră prestigiosul titlu de cea mai bună atletă a lumii în acest an. În iulie, ea a realizat un timp excepţional de 50 sec şi 68 de sutimi, doborând propriul record mondial cu peste o jumătate de secundă.