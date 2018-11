Cine ar putea fi NAŞII bebeluşului regal al ducilor de Sussex

Actorul american George Clooney şi soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, ar putea fi naşii primului copil al prinţului Harry al Marii Britanii şi al ducesei Meghan de Sussex, care se va naşte în primăvara anului 2019, potrivit dailymail.co.uk.

Publicaţia britanică îl citează pe Ben Breslin, vărul lui George Clooney, ca sursă pentru această informaţie. Alte surse susţin că George le-a spus "câtorva prieteni că are puternicul sentiment" că i se va cere să fie naş.

Se pare că motivul apropierii dintre ei şi prinţul Harry îl reprezintă o prietenie veche de câţiva ani dintre Amal Clooney şi ducesa Meghan de Sussex.

De altfel, soţii Clooney s-au numărat printre invitaţii de seamă la nunta ducilor de Sussex, care a avut loc anul acesta, pe 19 mai.

În ceea ce priveşte copiii fratelui prinţului Harry, prinţul William, aceştia au mai mulţi naşi. Astfel, prinţul George are şapte naşi, prinţesa Charlotte are cinci, iar prinţul Louis are şase, aleşi mai ales dintre prietenii ducilor de Cambridge.

Pe 15 octombrie, palatul Kensington a anunţat că ducesa Meghan de Sussex, în vârstă de 37 de ani, este însărcinată, iar copilul, al şaptelea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, se va naşte în primăvara lui 2019. Prinţul Harry, în vârstă de 34 de ani, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi fosta actriţă americană Meghan Markle s-au căsătorit în mai, după o relaţie de doi ani.

La începutul săptămânii, palatul Kensington, reşedinţa oficială a ducilor de Sussex, a confirmat că aceştia se vor muta la Frogmore House, o vilă situată pe domeniul Windsor.