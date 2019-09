Cinci sportivi din Moldova vor participa la Campionatele Mondiale din Thailanda

Halterofilii moldoveni se pregătesc pentru cea mai importantă competiţie din acest an! Cinci sportivi vor participa la Campionatele Mondiale, programate în perioada 18-27 septembrie în Thailanda, oraşul Pattaya. Marin Robu, Daniel Lungu, Tudor Ciobanu, Ecaterina Tretiacova şi Elena Cîlcic.

Liderul lotului naţional este Robu, care la începutul lunii iunie a devenit vicecampion mondial la tineret.



"Este aproape cel mai important eveniment, deoarece este Campionatul Mondial la seniori. Sunt calificările pentru Jocurile Olimpice. Foarte mult punctaj se dă şi este cea mai importantă competiţie din an. MUSCA Aş spune că cea mai mare motivaţie ar fi să iau medalie în probe de smuls, unde am cele mai mari şanse", a spus MARIN ROBU, halterofil.



"Accentul punem pe aceea ca să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Nu punem scopul neapărat o dobândi medalia, dar să acumulăm punctajul necesar. Ca să fie o participare stabilă cu un punctaj bun. Asta e primordial pentru noi", a spus SERGIU CREŢU, antrenor.



Sportivii abordează cu maximă seriozitate Mondiale şi susţin că au făcut multe sacrificii pentru a se pregăti cât mai bine. Au renunţat la vacanţă şi s-au antrenat zi de zi în sală.

"Trebuia să plec cu familia la mare, dar am renunţat ca să-mi realizez principale. Anume mi-am pus scopul să ajung la această competiţie, Campionatul Mondial", a spus DANIEL LUNGU, halterofil.



Oraşul Pattaya este o mare atracţie turistă. În fiecare an milioane de oameni vin acolo pentru a-şi încărca bateriile. În zile când nu vor avea concurs, sportivii moldoveni speră sa viziteze locurile pitoreşti şi să se delecteze cu bucatele tradiţionale thailandeze.



"Insecte se mănânc acolo, şarpe. Sunt curios. Poate să mă duc şi să le gust pe toate", a spus TUDOR CIOBANU, halterofil.



Primii 14 clasaţi din fiecare categorie a ierarhiei mondiale se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. În prezent Marin Robu are cele mai mari şanse dintre toţi halterofili moldoveni să obţină cota olimpică, deoarece se află pe treapta a 10-a a categoriei de greutate de până la 73 de kilograme.

Totalurile vor fi făcute în luna mai a anului viitor.