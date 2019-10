Cinci oameni, înjunghiați în timp ce se aflau la cumpărături într-un oraş din Marea Britanie. Vezi cum a fost reţinut suspectul (VIDEO)

Cinci oameni au fost înjunghiați de un individ înarmat cu un cuțit, în timp ce se aflau la cumpărături într-un centru comercial din orașul Manchester din Marea Britanie. Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital. Între timp, polițiștii au arestat un bărbat suspectat de comiterea agresiunii, scrie libertatea.ro.

Vânzătorul dintr-un magazin a povestit că a văzut cum bărbat înarmat cu un cuțit a înjunghiat mai multe persoane aflate la cumpărături în centrul comercial Arndale din centrul orașului Manchester.

„Un bărbat a fugit prin magazin și a înjunghiat mai multe persoane. Una dintre ele a intrat în magazinul în care lucrez, vizibil speriată, având o tăietură”, a povestit martorul, conform Mirror. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de Poliție și de Ambulanță.

Paramedicii au acordat îngrijiri medicale celor cinci oameni care au fost înjunghiați, precum și un altuia aflat în stare de șoc. Victimele au fost transportate ulterior la spital. Polițiștii au confirmat că au arestat un bărbat de aproape 40 de ani, suspectat de comiterea agresiunii.

Individul a fost ridicat pentru audieri, notează sursa citată. Martorii au surprins în imagini momentul în care polițiștii îl imobilizează pe suspect.

