Cinci oameni au fost ucişi şi 26 răniţi în timpul ceremoniei "Memorial Day la Chicago"

Poliţia din Chicago a anunţat că în weekendul trecut, când în SUA s-a sărbătorit Memorial Day - ziua în care sunt onoraţi militari căzuţi la datorie - în metropola statului Illinois cinci oameni au fost ucişi de gloanţe, iar alţi 26 răniţi, transmite DPA.Bilanţul tragic a fost agravat de un ultim incident duminică, aproximativ la ora locală 6 dimineaţa, când focurile de armă s-au soldat cu doi morţi şi doi răniţi. Potrivit detectivilor din departamentul de poliţie al oraşului, este posibil să existe o legătură între acest eveniment şi altul care a avut loc ceva mai devreme, în acelaşi cartier, University Village, în urma căruia s-a înregistrat un alt deces, scrie agerpres.ro "Au fost recuperate mai multe arme, iar detectivii presupun că atacatorul a tras asupra unui grup de oameni cu un pistol semiautomat TEC-9", a declarat ziarului Tribune purtătorul de cuvânt al poliţiei, Anthony Guglielmi. "Credem că cele două incidente cu focuri de armă, de la orele 1 a.m. şi 6 a.m., sunt legate", a scris el într-un e-mail trimis cotidianului.Imaginile de pe camerele video de securitate şi cele ale poliţiei arată că înainte de al doilea incident se adunaseră în zonă câteva sute de persoane, iar poliţiştii au încercat de mai multe ori să disperseze mulţimea.Guglielmi a mai precizat că poliţiştii au efectuat 41 de arestări pentru încălcarea legislaţiei referitoare la armele de foc, iar vineri între orele 6 a.m. şi 10 a.m. au confiscat 112 arme, în timpul operaţiunilor de patrulare în vederea Memorial Day.