Cinci jucători amatori de golf vor reprezenta Moldova la campionatul mondial din Malaysia

Cinci jucători amatori de golf din ţara noastră vor avea ocazia să reprezinte echipa Republicii Moldova la un campionat mondial, care se va desfăşura în această toamnă la Kuala Lumpur, Malaysia. Asta după ce aceştia au câştigat finala Cupei Moldovei desfăşurată în weekend la clubul de golf din satul Chetrosu, Anenii Noi. Golful este mai puţin practicat în Moldova, însă cei care l-au încercat spun că acest sport le-a schimbat mult stilul de viaţă. Competiţia a fost organizată de Asociaţia pentru Susţinerea Iniţiativelor Comunitare şi Sportului. Partenerul se implică activ la organizarea mai multor competiţii sportive şi oferă suport financiar şi logistic.

16 de jucători de golf din ţara noastră care au ajuns în finala Cupei Moldovei la golf şi-au măsurat forţele pe teren, weekend-ul trecut. Pe lângă premiile obţinute din partea organizatorilor, aceştia au luptat şi pentru oportunitatea de a putea participa la Campionatul Mondial de Golf pentru Amatori.



Dan Nanu are 16 ani şi joacă golf de patru ani. Tânărul spune că a moştenit această pasiune de la tatăl său.



"În primul rând trebuie să ai dorinţă, fără dorinţă nu poţi să faci nimic, în al doilea rând trebuie să ai răbdare. Golful este o joacă de lungă durată şi trebuie să te gândeşti la progres, instant nimic nu obţii, trebuie să lucrezi", spune Dan Nanu, jucător de golf.



Având o experienţă mai vastă în a juca golf, tatăl său susţine că acest sport necesită foarte mult timp şi sacrificiu.



"Măcar de vreo trei ori pe săptămână în jur de patru ori pe zi, asta e minim. Eu nu fac, sunt ocupat, dar mă strădui în fiecare weekend să fiu aici. Oamenii care vin mai des au mai mult succes. Talent trebuie, dar mai mult e important antrenamentul", afirmă , Vadim Nanu, jucător de golf.



Golful este un sport select, dar care adună oameni din diferite domenii de activitate.



Directorul NGM Company, care este partenerul privat al companiei de stat "Loteria Naţională a Moldovei" în domeniul loteriei şi pariurilor sportive, Plamen Milanov a început să joace golf abia acum un an la invitaţia unui prieten. Omul de afaceri spune că acest sport i-a schimbat viaţa.



"Iniţial am crezut că este un sport foarte greu, trebuie să te antrenezi mult şi că este un sport doar pentru cei care au mult timp liber şi mulţi bani, dar după câteva antrenamente am înţeles că nu e aşa, poate să vine oricine doreşte. Recomand acest sport tuturor care vor să încerce ceva nou, să vină să înveţe şi să-şi umple timpul liber cu senzaţii noi", a declarat Plamen Milanov, directorul NGM Company SRL.



Printre cei pe care i-am mai întâlnit pe terenul de golf a fost şi ambasadorul Bulgariei în ţara noastră, excelenţa sa Evgueni Stoytchev. Diplomatul spune că a descoperit acest sport acum 15 ani, iar de atunci i-a fost greu să lase crosa din mână.



"Foarte buni prieteni am în acest club ne ajutăm nu numai la golf, dar şi la serviciul obişnuit, sunt relaţii de prietenie pentru totdeauna. Colegii mei joacă golf. Ambasadorul Slovaciei, Lorenzo ambasadorul Italiei şi alţii sunt care se interesează la această vârstă să înceapă acest gen de sport. Niciodată nu e târziu, orice vârstă nu ai avea, golful este pentru toţi", afirmă Evgueni Stoytchev, ambasadorul Bulgariei în Moldova.



Preşedintele Asociaţiei de Golf din Moldova, Roman Ostapenco, susţine că golful are perspective mari de dezvoltare în ţara noastră.



"Majoritatea dintre jucătorii buni se află peste hotare în Statele Unite, Canada, Italia, Portugalia, Rusia şi noi avem rezultate foarte şi foarte bune. Campionul statului California este un moldovean, fostul campion al Rusiei tot este cetăţean al Republicii Moldova. Scopul nostru este să joace copii, pentru că ei sunt viitorul mai departe depinde de părinţi", menționează Roman Ostapenco, președintele Asociației de Golf din Moldova.



Primii cinci câştigători ai etapei finale a Cupei Moldovei la Golf vor reprezenta ţara noastră la Campionatul mondial de golf pentru amatori.



"Vreau foarte mult, întotdeauna vrei să fii într-o locaţie nouă, în centrul evenimentelor, cum va fi aşa va fi. Joc din 2015 şi sunt bucuros că m-am regăsit în acest gen de sport. Am început să mă ataşez mai serios de viaţă", spune Vladislav Goreanschii.



Competiţia a fost organizată de Asociaţia pentru Susţinerea Iniţiativelor Comunitare şi Sportului. Instituţia îi susţine periodic pe moldovenii, care câştigă premii la diverse competiţii din sport.



"Scopul nostru este susţinerea oricăror iniţiative de încurajare şi dezvoltare a sportului. Oferim premii pentru sportivi şi antrenori care obţin medalii de aur, argint şi bronz la campionate mondiale şi europene Contribuim financiar la organizarea evenimentelor şi competiţiilor sportive de masă printre amatori şi cele profesioniste. Discutăm şi alte modalităţi de colaborare care presupune implicare mai activă a populaţiei în activităţi sportive", spune Alexandru Gîscă, preşedintele Consiliului A.S.I.C.S..



Spectatorii care au venit să-i urmărească pe jucătorii de golf au putut participa la şi la un masterclass pentru a învăţa regulile acestui joc. Unii au luat pentru prima dată o crosă de golf în mână.



"Foarte fascinant, interesant pentru mine. Sunt prima dată şi îmi place foarte mult. Îţi pare că e uşor, dar este o anumită regulă, cei care joacă şi cunosc cred că se descurcă de minune. Am nimerit, numai că nu tare departe".



"Încerc, e dificil, trebuie să ne concentrăm şi mergem înainte cu Doamne Ajută. Ascult prin părţi ce fac alţii şi fac şi eu".



În ţara noastră golful se practică din anul 1995, iar în prezent sunt aproximativ 150 de jucători. Campionatul Mondial de Golf pentru amatori va avea loc în perioada 12-19 noiembrie la Kuala Lumpur, în Malaysia.