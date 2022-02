Cinci italieni, trimişi în judecată pentru fraudă cu fonduri europene de 800.000 de euro

Cinci cetăţeni italieni au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de 800.000 de euro, în urma colaborării dintre DNA şi autorităţile judiciare din Italia.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, marţi, la sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia) a avut loc o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autorităţile judiciare italiene şi reprezentanţi ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a condus la finalizarea investigaţiei într-un dosar penal în care cinci inculpaţi italieni şi patru societăţi comerciale constituite de aceştia în România au fost trimişi în judecată în legătură cu infracţiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 euro.



În dosarul respectiv, arată sursa citată, procurorii din cadrul DNA Craiova au dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice şi patru juridice (SC Renaşterea Acasă SRL, SC Septel Farm SRL, SC Green Meadows SRL şi SC Vai Verzi SRL), pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, folosirea cu rea-credinţă, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada septembrie 2016 - octombrie 2017, inculpaţii, cinci cetăţeni italieni, ar fi constituit un grup infracţional organizat având ca scop comiterea de infracţiuni în vederea obţinerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) pentru cultivarea şi comercializarea tomatelor.

Totodată, DNA precizează că autorităţile italiene au acordat asistenţă judiciară în vederea identificării bunurilor deţinute de către cei cinci inculpaţi, persoane fizice, pe teritoriul Italiei, şi ulterior, prin indisponibilizarea acestora. Astfel, au fost puse sub sechestru, până la concurenţa prejudiciului reţinut în sarcina fiecărui inculpat, atât conturi deschise la bănci din România, cât şi proprietăţi imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza şi Arrezo din Italia.



Echipa comună de anchetă a beneficiat şi de sprijinul Eurojust - Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală - şi al Oficiului European de Luptă Antifraudă.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.