Cinci ianuarie a fost cea mai călduroasă zi de iarnă din istoria măsurătorilor din ţara noastră.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, recordul a fost înregistrat la Tiraspol, unde mercurul din termometre s-a ridicat puţin peste 17 grade cu plus.



''Ieri am avut cea mai caldă zi, unde s-a înregistrat 17,4 grade Celsius la Stația meteorologică Tiraspol. Pe restul aceste temperaturi s-au încadrat între plus 11 şi pus 14 grade. Dacă vorbim despre temperaturile ridicate este pentru prima dată din perioada de observaţie din ultimii 128 de ani.'', a declarat Ghenadie Roşca, șeful Centrului Prognoze Meteorologice, Serviciul Hidrometeorologic de Stat.



Meteorologii spun însă că, în următoarele zile, vremea se va răci uşor.



''Începând cu ziua de mâine temperaturile vor reveni la normalitate. Pe timp de noapte vom avea temperaturi de minus 4 grade Celsius şi plus un grad Celsius, iar pe timp de zi vom avea minus 1 şi plus 4 grade Celsius.Vom avea vreme normală în următoarele 7 zile.'', a declarat Ghenadie Roşca, șeful Centrului Prognoze Meteorologice, Serviciul Hidrometeorologic de Stat.



Potrivit specialiştilor, o altă zi călduroasă în plină iarnă a fost înregistrată şi în 2007, cu 16 grade Celsius în termometre.