Cinci greşeli pe care TREBUIE să le eviţi dacă eşti un tânăr antreprenor

Economia in plina expansiune este deosebit de tentanta pentru tinerii care isi doresc propriul business.



Totusi, cei mai multi intreprinzatori isi planifica obiectivele fara sa se concentreze pe un plan de afaceri, competente, puncte forte sau o cercetare de piata. Nu orice companie este pozitionata catre succes, de aceea aproximativ doua treimi din societatile nou-infiintate nu reusesc sa supravietuiasca in primii ani. Antreprenoriatul reprezinta o adevarata provocare pentru cei care trebuie sa construiasca o baza solida pentru business-ul lor. Iata cateva dintre cele mai frecvente greseli pe care le fac tinerii intreprinzatori:

1. Inceperea unei afaceri fara o forma juridica

Alegerea unei forme de organizare pentru a desfasura o afacere profitabila este o problema des intalnita printre antreprenorii aflati la inceput de drum. O idee geniala nu este de ajuns pentru a pune pe picioare o companie sustenabila. Partea birocratica este o etapa importanta in procesul de dezvoltare. In functie de activitatea initiata, poate fi nevoie de licente sau permise de munca. Multi tineri isi doresc sa demareze cat mai repede afacerea si sa inregistreze un progres semnificativ, inainte de a opta pentru o forma juridica. Insa, aceasta este o greseala cu impact deosebit asupra dezvoltarii viitoare. Pot interveni situatii in care clientii au reclamatii, ii dau in judecata sau ii trag la raspundere pe antreprenori. In lipsa evidenta a unei firme, pentru plata unor daune se va proceda la bunurile personale ale intreprinzatorilor, despre care s-ar putea crede că nu au nicio legatura cu afacerea lor.

2. Capitalizarea insuficienta

Disponibilitatile financiare sunt necesare pentru a incepe orice afacere. Este nevoie de o suma de bani pentru investitia initiala si capacitatea de a acoperi cheltuielile curente pana se obtine profit. Capitalul reprezinta contributia partenerilor, a actionarilor sau a membrilor companiei in schimbul proprietatii pentru afacere. Unele intreprinderi sunt acoperite intensiv de investitii financiare, in timp ce pentru altele lipsa de bani este o cauza a esecului. De aceea, inainte de lansarea afacerii, este importanta crearea unui plan prin care se estimeaza costurile de pornire unice, ca de exemplu taxe legale, autorizatii, licente si permise, echipamente, branding, asigurare, leasing, cercetare de piata. Totodata, este necesara si anticiparea cheltuielilor pentru cel putin 12 luni si aici poate fi vorba de chirii, utilitati, marketing, publicitate, productie, salarii, produse consumabile sau cheltuieli de deplasare.

3. Lucrul cu prietenii in locul partenerilor de afaceri

In calitate de antreprenor, esti cel mai bun agent de marketing pentru afacerea ta, asa ca tot ceea ce faci si comunici trebuie sa inspire profesionalism. Poate fi greu sa separi business-ul de relatiile personale, mai ales cand pui bazele unei companii alaturi de cativa prieteni. Adesea, tinerii antreprenori pornesc la drum cu persoane dragi fara a stabili prioritatile, partile comune sau egalitatea in afaceri. Pe masura ce firma se dezvolta, vor aparea discutii si asteptari diferite intre prieteni. Asa ca, pentru a avea succes, alege parteneri de afaceri care nu isi vor face griji pentru sentimentele ranite sau tradarea unei prietenii vechi.

4. Intelegerea industriei, dar nu a pietei

Capacitatile manageriale ale tinerilor intreprinzatori sunt limitate adesea la cunostintele domeniului de activitate in care activeaza, a industriei si echipamentelor. Chiar daca au experienta in ceea ce priveste produsele si serviciile lor, esecul survine deoarece nu isi pun o intrebare relativ simpa: altii vor plati pentru ceea ce ei ofera? Potrivirea produsului cu piata poate fi testata uneori printr-un proces redus. Astfel, se vor primi asigurari pentru continuarea productiei. In general, inainte de lansarea unui produs sau a unui serviciu, este indicata efectuarea unei cercetari de piata pentru fundamentarea planului de afaceri.

5. Ignorarea proprietatii intelectuale

Ideile sunt unele dintre cele mai importante active pe care le detine o persoana. Proprietatea intelectuala descrie toata afacerea unui antreprenor, inclusiv marci comerciale, brevete, drepturi de autor, protectia bazelor de date, a desenelor si modelelor sau alte secrete comerciale. Daca drepturile intelectuale nu sunt gestionate cum trebuie, altii va pot copia afacere. De asemenea, in cazul in care un tanar antreprenor nu tine cont de proprietatea intelectuala a celorlalti, poate fi dat in judecata pentru incalcarea proprietatii intelectuale.