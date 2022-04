Cinci gări din centrul și vestul Ucrainei au fost atacate și incendiate luni, provocând un număr necunoscut de victime, a anunțat televiziunea ucraineană, citând compania națională de căi ferate, potrivit Reuters, citează digi24.ro.

Alexandr Kamișin, șeful companiei naționale de căi ferate, a declarat că atacurile au avut loc în interval de o oră.

Mai mult de 16 trenuri vor avea întârzieri din cauza atacurilor, a mai precizat Kamișin, spjnînd că va reveni cu detalii.

5 railway stations shelled during one hour today in the morning. 16+ passenger trains delayed. Casualties reported, details later. #russians keep destroying #ukrainian railway infrastructure.