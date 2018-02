Cinci ceaiuri contraindicate după masa de seară. Plante de care să te fereşti

Consumul de ceai este considerat unul dintre cele mai sănătoase obiceiuri. Însă,Ele pot să disturbe somnul şi astfel nu vei fi odihnită dimineaţa, scrie eva.ro

Iată care sunt ceaiurile contraindicate seara:

1. Ceaiul de ghimbir



Este revigorant şi conferă energie, de aceea nu trebuie consumat seara înainte de culcare. Fiind un remediu excelent folosit din vremuri străvechi, ceaiul de ghimbir este recomandat după masa de prânz, deoarece stimulează digestia şi favorizează un tranzit intestinal bun.

2. Ceaiul verde

Nu este recomandat spre consum seara, deoarece el are un efect stimulator asupra sistemul cerebral, afectând astfel calitatea somnului. De asemenea, acţionează şi asupra rinichilor, mărind cantitatea de urină, fiind necesar să te trezeşti noaptea pentru a merge la toaletă. Prin urmare, cele mai bune momente pentru a consuma ceaiul verde este dimineaţa şi după masa de prânz când are un efect benefic asupra digestiei şi arderii grăsimilor.

3. Ceaiul de măceşe



Sunt fructele care se numără printre cele mai bogate surse de vitamina C, de aceea el este recomandat în special în cazurile de oboseală permanentă, carenţă de vitamine, suprasolicitare pentru că are proprietatea de a revigora organismul şi a-i conferi o stare de energie. De aceea ar fi de preferat să nu-l consumi seara târziu pentru a nu-ţi afecta calitatea somnului.



4. Ceaiul de cătină



Trebuie să ştii că acest fruct puternic colorat în portocaliu conţine de aproape 10 ori mai multă vitamina A decât o lămâie. Prin urmare, acest ceai are un efect energizant asupra corpului şi va influenţa calitatea somnului.

Consumă-l în timpul zilei, deoarece are numeroase beneficii asupra sănătăţii organismului.



5. Ceaiul din cozi de cireşe



Este un puternic diuretic, fiind folosit în special pentru a ajuta la buna funcţionare a rinichilor şi foarte benefic persoanelor care au nisip la rinichi. Însă, el te va ţine trează noaptea, fiind necesar să mergi de mai multe ori la toaletă din cauza puternicului său efect diuretic. Consumă-l cel mai bine pe parcursul zilei, însă evită-l după orele 19:00 pentru a avea un somn odihnitor.