Cinci căi simple şi rapide să scapi de celulită

Celulita este coşmarul femeii moderne. Multe dintre ele apelează la diverse soluţii pentru a scăpa de celulită. Dacă şi tu te-ai confruntat cu o siuatie asemănătoare iată 5 paşi prin care să scapi de enervanta celulită.

1. Sport

Exerciţiile regulate – mersul pe jos sau orice altă activitate cardio – va ajută la îmbunătăţirea circulaţiei şi tonifierea picioarelor. Porneşte cu mersul pe plan înclinat dacă eşti la o sală de forţă. Treci apoi la alergare şi la antrenament încrucişat pentru a reduce grăsimea. Încheie antrenamentul cu reprize de genuflexiuni şi fandări cu greutăţi mici pentru a-ţi tonifia fesierii.

Dacă nu poţi merge la sală, urcatul scărilor pe vârfuri este o alternativă excelenţă. Rămâi pe marginea treptei astfel încât jumătate de talpă să fie pe scară iar călcâiul, în aer. Ridică-te pe vârfuri, după care lasă calciul în jos, alternând picioarele.



2. Dieta

O dietă formată dintr-o varietate de fructe colorate şi de legume ar trebui să ajute la îmbunătăţirea circulaţiei şi reducerea apariţiei celulitei.

Fructele colorate şi legumele conţin mulţi antioxidanţi care protejează corpul de toxine. Consumul de alimente bogate în grăsimi nesănătoase pot conduce la reducerea elasticităţii pielii şi la încetinirea circulaţiei sângelui. Scapă de celulită cu băuturi bogate în antioxidanţi. Adaugă zmeură şi afine dietei tale. Bananele şi mango sunt excelente când vine vorba despre îmbunătăţirea circulaţiei ceea ce, din nou, reduce apariţia celulitei. Încearcă să incluzi în alimentaţie cât mai multă vitamina C, care îmbunătăţeşte nivelul de colagen din piele; acelaşi efect îl are şi consumul de ulei de peşte.

3. Lenjeria intima

Lenjeria de intima mai larga poate ajuta la prevenirea aparitiei celulitei care poate fi agravata de lenjeria foarte stramta care impiedica circulatia sangelui. In plus, lenjeria stramta anuleaza abilitatea organismului de a muta grasimea acolo unde este nevoie de ea.

4. Ingrijirea pielii

Combina regulat exfolierea cu hidratarea pielii – prima indeparteaza pielea moarta in timp ce cea de-a doua operatiune ii confera pielii un aspect mai sanatos si tineresc. Investirea in creme hidratante de calitate poate ajuta pielea sa se insanatoseasca iar celulita nu mai are unde sa-si faca aparitia.

5. Tratamentul

Genele joaca un rol important in aparitia celulitei astfel ca, in ciuda tuturor eforturilor sunt persoane care vor suferi mereu din acest punct de vedere. Daca mananci sanatos, iti ingrijesti picioarele si faci sport regulat si tot nu scapi de celulita atunci poate ca ar trebui sa iei in calcul si alte optiuni. Exista anumite clinici care prin tratamente specifice, precum combinarea undelor radio si anumite tipuri de masaje pot duce la indepartarea efectului de coaja de portocala pe piele. Aceste tratamente imbunatatesc circulatia, insiste in anumite zone unde pielea este lasata si o fac pielea sa fie mai elastica reducand circumferinta zone afectate de celulita, scrie realitatea.net.