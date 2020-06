Cinci bebeluşi care urmau să fie vânduţi în China, descoperiţi într-un apartament

Cinci bebeluşi care se presupune că urmau să fie vânduţi în China au fost descoperiţi într-un apartament din Moscova. Cel mai mare dintre ei are aproape jumătate de an, iar cel mai mic doar şase zile. Anchetatorii presupun că aceştia urmau să fie transportaţi în China, dar nu a fost posibil din cauza restricţiilor de circulaţie impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. Micuţii erau îngrijiţi de dădace originare din China. Cel mai probabil, copiii nu au fost scoşi din casă niciodată, întrucât vecinii nu i-au văzut."Am văzut o fată tânără, de origine chineză. Copiii nu i-am văzut. Am văzut-o doar pe ea în timp ce se întorcea acasă cu mai multe cumpărături, printre care scutece şi alte lucruri pentru copii."Apartamentul era închiriat de mai multe luni. Bebelușii au fost găsiţi de medicii care au venit să vadă starea de sănătate a unuia dintre ei. În maternitate era indicată anume această adresă. După ce au descoperit în casă mai mulţi copii, medicii au chemat asistenţii sociali şi poliţia. În urma investigaţiilor au fost găsite documentele bebeluşilor, toate în limba chineză. Ei ar fi fost născuţi de mame surogat. Se presupune că viitorii părinţi ai acestora au rămas blocaţi în China, din cauza faptului că frontierele sunt închise. La scurt timp, la faţa locului au ajuns şi doi bărbaţi care s-au prezentat drept avocaţii unei companii care se ocupă de mamele surogat.Copiii au fost transportaţi la spital. Starea acestora de sănătate este bună. Agenţii care se ocupă de mamele surogat spun că această procedură nu încalcă legea."Anul trecut am născut gemeni prin cezariană şi am primit 1,5 milioane de ruble, plus câte 30 de mii în fiecare lună. Asta pentru că au fost gemeni şi naşterea a fost prin cezariană. În mod normal însă, preţul e de un milion de ruble şi plus 30 de mii pe lună. Acestea sunt condiţiile ideale."Anchetatorii au iniţiat o cauză penală şi urmează să stabilească cine sunt adevăraţii părinţi ai micuţilor.