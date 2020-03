Cinci arme de recuzită din filmele "James Bond", furate dintr-o reşedinţă din Londra

Cinci arme de recuzită folosite în filme din seria "James Bond", inclusiv pistolul utilizat de Roger Moore atunci când l-a interpretat pentru ultima oară pe agentul 007, au fost furate dintr-o reşedinţă din nordul Londrei de un grup de hoţi care aveau accente est-europene, a anunţat vineri Poliţia britanică, relatează Reuters, citat de agerpres.ro.

Acele arme dezactivate, despre care Poliţia londoneză afirmă că au o valoare totală de peste 100.000 de lire sterline (122.000 de dolari), au fost furate în cursul nopţii de luni spre marţi dintr-o casă din Enfield.

Printre obiectele sustrase se află un pistol Beretta "Cheetah" care a apărut în filmul "Die Another Day", un pistol Beretta "Tomcat" înzestrat cu amortizor cu laser şi un revolver Llama 22, care au fost folosite în acelaşi lungmetraj.

Celelalte două sunt un pistol Walther PPK din pelicula "A View To A Kill" şi un revolver Smith & Weston 44 Magnum din filmul "Live and Let Die".

"Multe dintre aceste obiecte sunt de neînlocuit", a declarat inspectorul de poliţie Paul Ridley. "De exemplu, modelul Magnum este singurul din lume care a fost făcut vreodată în aşa fel încât întreaga armă să fie acoperită cu un strat de crom", a adăugat el.

"Revolverul Walther PPK a fost ultima armă folosită de Roger Moore în filmul 'A View to a Kill'", a precizat inspectorul britanic.

Potrivit Poliţiei londoneze, vecinii au fost deranjaţi la ora producerii acelei spargeri de zgmotele făcute de trei hoţi, care au plecat de la locul faptei într-un vehicul argintiu.