Cina Olimpică: CNOS a premiat cei mai buni sportivi ai anului trecut

foto:

Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv a premiat cei mai buni sportivi ai anului trecut. Premiile au fost oferite la Cina Olimpică, eveniment organizat de CNOS cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la fondare.



Sportivul anului a fost declarat Aaron Cook, care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de taekwon-do, iar cea mai bună sportivă a fost aleasă Mariana Cherdivară - Eşanu, vicecampioană europeană la lupte libere. Cei doi nu au fost prezenţi la eveniment.



Printre laureaţi s-au numărat sportivii care au cucerit medalii pe arena internaţională, dar şi antrenorii lor.



"Particip al doilea an la acest eveniment, pentru că am obţinut rezultate remarcabile. Este foarte plăcut", a spus canotorul, campion mondial, Ilie Spâncean.



"Pentru un sportiv un astfel de eveniment înseamnă o încurajare în cee ce fac şi un imbold pentru a obţine un rezultat mai bun", a spus canotorul, campion mondial, Oleg Nuța.



"Este un eveniment chiar foarte frumos, ne revedem împreună cu toţi sportivii. Sunt zile mai grele şi mai uşoare pentru noi, dar Comitetul Olimpic este mereu alături de noi", a spus atleta Zalina Marghiev.



Cina Olimpică este organizată în fiecare început de an şi adună împreună sportivi, antrenori, oficiali de stat, reprezentanți ai corpului diplomatic,jurnaliști pentru a celebra spiritul și valorile olimpice.



"2017 a fost primul an din noul ciclu olimpic şi e normal ca să vedem şi să ne dăm bine seama cu trupă pronim în pregătire în acest ciclu şi pe probe de sport să ne axăm", a spus preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi.



Comitetul Naţional Olimpic a fost fondat pe 29 ianuarie 1991. Actualul preşedinte, Nicolae Juravschi, ocupă postul de preşedinte din anul 2001.