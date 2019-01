Cină Olimpică. Au fost premiaţi cei mai buni sportivi moldoveni

Seară deosebită pentru sportivii olimpici moldoveni.

Comitetul Național Olimpic a premiat cei mai buni sportivi ai anului 2018 în cadrul Cinei Olimpice organizate cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la fondarea CNOS.



Drept cel mai bun sportive moldav al anului a fost declarat Victor Ciobanu. În 2018 luptătorul de stil greco-roman a devenit vice-campion mondial.



"Sigur sunt bucuros, dar nu schimbă nimic faptul ista. Nu trebuie să mă oprească de la munca mea. Sunt într-o mică pauză acum după accidentare, voi reveni.", a declarat Victor Ciobanu.



Anastasia Nichita a fost desemnată "cea mai bună sportivă". Ea a devenit în 2018 campioană mondială la lupte. Sportiva nu a fost prezentă la evenimentul de aseară pentru că participă în aceste zile în Campionatul Indiei.



Premiul i-a fost înmânat antrenorului acesteia Tudor Cârlan.



Premiul "Talentul anului" a avut doi laureați: luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de tineret de la Buenos Aires, și înotătoarea Tatiana Sălcuțan, care, la fel, a triumfat în capitala Argentinei. Cei doi sportivi au fost premiați cu câte 15.000 de lei.



"Eu cred că tot în sport o să investesc. Sper să ajung mai departe mai sus. Sunt podiumuri mult mai înalte, sper să ajung acolo. Să realizez multe visuri pe care le am.

- Vei cumpără echipament nou?

- Echipament, ghete, tot ce ține de antrenamente, vitamine.", a spus luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu.



La categoria "Speranțele olimpice" au fost premiați mai mulți tineri sportivi. Aceștia au ridicat câte un premiu de 10 mii de lei.



Au fost premiați de asemeni și antrenorii celor mai buni sportivi.



Tot aseară, postul nostru de televiziune a fost premiat în cadrul evenimentului pentru promovarea sportului și a mișcării olimpice în Republica Moldova.



Cina Olimpică este organizată în fiecare început de an şi adună sportivi, antrenori, oficiali de stat și jurnaliști pentru a celebra spiritul și valorile olimpice.



"Am avut temei ca să facem această sărbătoare cu acești frumoși sportivi și cu rezultatele lor valoroare. Suntem într-un an preolimpic, avem multe obligațiuni, multe speranțe.", a zis Nicolae Juravschi, preşedinte CNOS.



Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv a fost fondat pe 29 ianuarie 1991.