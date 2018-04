Cimitirul Sfântul Lazăr din Capitală, curățat și pregătit înainte de Paștele Blajinilor

După ani buni în care drumul spre Cimitirul "Sfântul Lazăr" din Capitală nu avea un trotuar destinat pietonilor, cu două zile înainte de Paştele Blajinilor a fost asfaltat unul. Şi în interiorul cimitirului e forfătă mare.

După ce acum o săptămână primarul a tras o alarmă şi i-a avertizat pe responsabili să facă ordine în cimitir, muncitorii au lucrat ca albinuţele, iar astăzi acesta era curat lună.

Potrivit primarului interimar Silvia Radu, trotuarul de acces nu a existat niciodată. Mai mult, va fi amenajată şi parcarea pentru maşini.

"Muncitorii m-au asigurat că până mâine lucrările vor fi terminate. Mai mult ca atât va fi făcută şi o scară specială de acces", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



Pentru a se convinge că şefa Întreprinderii Municipale Servicii Funerare, Ludmila Boţan şi directorul cimitirului, Pavel Eni se ţin de cuvânt, primarul interimar a efectuat o inspecţie prin cimitir şi chiar a dat o mână de ajutor.



Edilul şi-a continuat inspecţia şi a cerut ca pe teritoriul cimitirului să fie asigurat accesul la apă potabilă.



"Vă rog foarte frumos cu apa potabilă. Să avem, că e foarte cald şi lumea nu o să reziste. - Hotărâm şi cu asta."



Directorul cimitirului, Pavel Eni spune că cei peste 50 de muncitori care sunt antrenaţi au muncit zi şi noapte pentru a face ordine.



"Vizita a fost foarte plăcută de data asta. O să lucrăm astăzi până la zece, mâine lucrăm toată ziua şi toată noaptea. Vreţi să ne verificaţi, veniţi când doriţi", a spus directorul Cimitirului Sfântul Lazăr din Capitală, Pavel Eni.



Pe lângă curăţenie, pe teritoriul cimitirului au fost amplasate 30 de tomberoane, iar până seara vor mai fi instalate încă zece. Oamenii care au venit astăzi să facă curăţenie pe mormintele răposaţilor, au spus că munca este vizibilă şi că în cimitir este curat.



"Am venit să verific dacă totul este în ordine. Iată domnul director este lângă mine. Cum comentaţi lucrul lui. -Lucrează, văd că sunt merg maşinile strâng."



"Umblă şi strâng, e curat. Umblă cu tractorul şi o strâng."



"Da e bine, e curat, eu vin des aici. De câte ori vin, noi facem curăţenie, punem într-o parte şi vin maşinile şi le strâng. Mereu este apă."



"Anul acesta este curat ca niciodată. Se văd de departe toate mormintele. E curat, în general tot oraşul este curat. Am ieşit de Paşte în oraş şi am rămas uimită cât de curată e Capitala."



Într-un final, Silvia Radu s-a arătat mulţumită de efortul depus.



"Eu cred că cimitirul este gata pentru sărbătoarea Paştele Blajinilor faţă de ce am văzut acum o săptămână în urmă. Este o diferenţă mare. Am discutat la fel să deschidem toate porţile cae sunt pe teritoriul cimitirului", a spus primarul interimar, Silvia Radu.



Paştele Blajinilor este sărbătorit duminică, iar în unele localităţi din ţară luni. Cimitirul Sfântul Lazăr din capitală este cel mai mare cimitir din Europa, cu o suprafaţă de peste două mii de kilometri pătrați.