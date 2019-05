Cimitirul Sfântul Lazăr din Capitală, asemenea unui furnicar. Mii de oamenii au pomenit rudele, plecate din viață

Şi în acest an, Paştele Blajinilor a adunat mii de oameni la cimitirul Sfântul Lazăr din Capitală. Aceştia au venit să se roage, să aprindă lumânări şi să-i pomenească pe cei răposaţi. Oamenii au venit la cimitir de la ora 08:00. În timp ce unii au stat la masă cu rudele, alţii au depănat amintiri în singurătate:

"Asta-i feciorul meu, care mi-a rupt sufletul. Am avut un băiat.. o bunătate. A fost părintele, am ridicat şi acum ei au plecat pe la bunei. Am rămas aici lângă el ca să ne întâlnim"



"S-a dus mititelul, au rămas doi copii. Soţia nu-i, copiii, eu îmi fac datoria. Nu-i primit toată fala asta, toate bogăţiile, asta nu-i! Lumina, colăcelul, asta-i pentru dânşii!!"