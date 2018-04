Cimitirile din ţară, adevărate furnicare. Oamenii şi-au pomenit mai modest răpostaţii

Cimitirile din ţară s-au transformat astăzi în furnicare. Mii de oameni și-au umplut gențile cu bucate și au mers la mormintele celor dragi, unde i-au pomenit, s-au rugat şi au aprins lumânări.

În acest an, pe mormintele din cimitirul Sfântul Lazăr nu au mai fost întinse mese ca la nunţi.

"- Dumnezeu să-l ierte, să trăim și să-l pomenim."

"Îl pomenim cu ce a dat Dumnezeu. Un păhar de vin de sufletul lui şi de pomană dăm un şerveţel, o cănuţă, o farfurie şi cam atât. Aici doar nu facem cumătrie. Acasă ne grămădim, stăm la o masă cum se cade."

"Toţi noi într-un loc îi pomenim pe toţi. Să fie primit în această zi şi ca toţi morţii să aibă. Iar noi să fim sănătoşi şi să îi pomenim."

"Am venit cu sarmale, cu carne, cu pască, cu ouă cu ce am avut. Pomene am dat păscuţă, boluri, bomboane, biscuiţi, ciorapi."

Romii însă nu au încălcat tradiţia şi au venit cu rațe umplute, miel și pește la cuptor, dar și băuturi alese.

"Cu ce a dat Dumnezeu cu aceea am venit. Băiatul îl avem aici îngropat tânăr de 29 de ani, a făcut accident şi a murit. Carne, legume, rachiu, vin, ce doriţi. "



Cei plecaţi peste hotare au revenit în țară pentru a cinsi memoria celor care nu mai sunt în viaţă.



"Soția, feciorul și toate rudele, mătușile, fiicele. Care-s de peste hotare, care-s pe loc. Oriunde nu am fi, din Italia,venim să parintii și ne reîntoarcem. "



Preoții le recomandă oamenilor să fie cât mai modești atunci când merg la cimitire:



"Cu ce trebuie să venim la morminte? - În primul rând cu duhul, rugăciune, cu un Hristos a Înviat sincer față de cei răposați. Pomană să facă cu ceea ce este necesar pentru viaţă, un colac acolo, poate o haină. "



Cimitirul a fost împânzit de preoți care au sfințit mormintele. Unii creștini susţin că printre slujitorii domnului s-au strecurat şi șarlatani.



"A fost un preot mai înainte, undeva cu jumătate de oră înainte şi zău vă spun că nu prea mi-a plăcut, şi a venit al doilea preot foarte frumos ne-a ridicat, într-adevăr de vede că e om cu credinţă."



"Noi luăm preotul de la biserica de aici care îl cunoaștem bine. Am auzit că sunt și falși."



De pe urma sărbătorii au avut de câștigat și cerșetorii.

"Eu după cum mănânc mă ajută la o oricare. Ştergare, străchini. Eu să fiu bogată, eu nu vreau să fiu bogată. Bani v-au dat? Bani? Nu, ei aşa câte un leu mă rog."



"Am strâns 20 de lei. Nu îmi dă lumea. Am venit de la ora 7. Şi până la cât o să stai? Iată până seara să strâng nişte cozonaci, bomboane, poate îmi va da lumea ceva."

Pe parcursul zilei, în aglomerația din cimitirul "Sfântul Lazăr" s-au pierdut și cinci minori, care au fost găsiți ulterior de inspectorii de patrulare. Polițiștii îi atenționează pe părinți să fie mai atenți atunci când ies cu cei mici în locuri publice.