Cimitirele din țară, aglomerate. Moldovenii marchează astăzi a doua zi de Paştele Blajinilor

Cu pungi pline de pomene, mâncare, dar şi flori, oamenii se îndreptau spre mormintele răposaților."Am fiică, soţie şi soră răposate. Am luat ca de obicei, câte un păhărel, câte o cănuţă, cu dulciuri, aşa cum se face ca de obicei. ""Avem tare mulţi răposaţi, începem din cimitirul vechi şi ajungem tocmai în acel nou. Şi fiică, fraţi, surori, părinţi, toată ziua o să stăm aici. ""Am luat şerveţele, colaci, o lumânare, nişte pască. Suntem foarte bucuroşi şi împliniţi că am putut să venim în acest an."Chiar dacă preoţii recomandă să nu venim cu mâncare în cimitire, unii moldoveni au întins mese cu bucate."Am luat sarmale, că oamenii când vin să le dăm o pomană, să mănânce, dulciuri, câte un pahar de vin. Pomene vom da.""Am luat plăcinte, pască, ouă, sarmale, de toate. Ne vom strânge toţi la mormânt şi vom face o masă."Alţii spun însă că în acest an au pomeni mai modeste." Ne-am civilizat şi europenizat, am venit doar cu flori. Modest, sfinţim la biserică, să pomenim şi să ne aducem aminte asta e cel mai important, am avut pandemie, război, starea spirituală e foarte tensionată. "Pomeni au așteptat și zeci de cerșetori care au profitat de aglomerația din cimitir.Iar comercianții au improvizat tarabe cu flori, coroane și lumânări chiar pe aleea de la intrarea în cimitirul Sfântul Lazăr."Am adus de acasă legături de liliac, lalele, toţi ce am avut pe lângă casă. Liliacul l-am vândut cu 20 de lei, garoafele cu 5 lei, deja în funcţie de buchet. Am venit din raionul Călăraşi. Ştim că acum putem face un ban, mai strângem şi flori de pădure."Pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazăr au staționat și câteva ambulanţe."La fiecare intrare sunt echipe de ambulanţe, vreo 4-5 în total. Ieri au fost 4-5 persoane care s-au adresat, mai mult persoane în vârstă cu hipertensiune arterială, boli cardiace."Moldovenii care au mers la cimitirul Sfântul Lazăr au avut parte și in acest an de transport organizat gratuit. In total, 70 de autobuze și microbuze au transportat oamenii spre cimitir."Stau de vreo cinci minute că mai aştept pe cineva, dar din ce am văzut transportul merge foarte bine. Nici nu ne dă voie să stăm în picioare, toţi se aşează, vine altul din urmă.""Se circulă uşor. Înainte ce era aici, era Doamne fereşte, dădeau unul peste altul. Acum e normal."În total, de Paştele Blajinilor, în jur de 3 mii de poliţişti au asigurat ordinea publică în toate cimitirele din ţară.