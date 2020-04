Cimitire goale de Paştele Blajinilor. Unele intrări au fost închise cu lăcăte și păzite de polițiști

Dacă în anii trecuţi, oamenii se îmbulzeau în drumul spre cimitire de Paştele Blajinilor, acum, în ziua în care sunt pomeniţi răposaţii, au fost puse lacăte la porţile cimitirelor. În Capitală, dar și în alte localități, intrările erau păzite de poliţişti, care nu le permiteau oamenilor să intre pe teritoriul cimitirelor. Excepţie au doar persoanele care participă la înmormântări, cel mult zece la număr.

Cimitirul Central de pe strada Armenească din Capitală era înconjurat de poliţişti. Ei ne-au spus că până la amiază au fost doar două persoane, dar le-a fost interzis accesul. Această femeie, pe care am întâlnit-o în faţa cimitirului, ne-a spus că a venit doar pentru a face curăţenie.



''Eu fac curat la morminte şi aştept un om să vină ne achite. Nu aţi văzut la televizor că nu permite la nimeni în cimitire, nici la Doina nici aici. De mâine o să permită."



Si soţii Eudochia şi Vasile Paravina au aşteptat în zadar la poarta Cimitirului "Sfântul Lazăr" din Capitală. Aceştia au venit să caute un loc de veci pentru o rudă decedată.



''Am venit că a decedat soţul surorii mele. Şi vrem să vedem dacă este loc acolo ca să săpăm groapa. El acum e la morgă. Ce o să-l ţinem acolo până o să se termine carantina. Am venit să ne interesăm să vedem cum facem'', a spus Eudochia Paravină, locuitoare a Capitalei.



Duminică şi luni, aproximativ 2800 de poliţişti vor păzi cimitirile din ţară.