Cifră record de decolări şi aterizări pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Numărul a crescut cu peste 60 la sută

Cifră record de decolări şi aterizări pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Doar anul trecut, au fost efectuate aproape 28 de mii de operaţiuni, cu aproape 63 la sută mai multe, comparativ cu anul 2013, înainte de concesionarea aerogării, când cifra a fost de doar 17 mii de operaţiuni. Potrivit administraţiei aeroportului, creşterea fluxului aerian a fost posibilă datorită construcţiei noii piste precum şi modernizării infrastructurii aeroportului.



Dacă până acum câţiva ani, peronul Aeroportului Internaţional Chişinău putea găzdui până la 20 de avioane concomitent, acum numărul acestora s-a majorat până la 35, iar, după finalizarea lucrărilor de construcţie a unui nou peron, pe aeroport vor putea parca în acelaşi timp 38 de aeronave, adică de două ori mai multe decât acum şase ani. Parcarea pentru nave va avea o suprafaţă de 45 de mii de metri pătraţi.



"Parcările date acuma sunt pentru şase locuri, după care încă urmează să fie construite alte 19 parcări. Înainte erau 20 de parcări", a spus şeful Serviciului Aerodrom Oleg Tataru.



Totuşi, noutatea este pista construită din temelii după proiectele realizate în cele mai mari aeroporturi europene şi cu respectarea celor mai înalte standarde. Calea de rulare are o lungime de 2400 de metri şi lăţimea de 45 de metri. Aceasta are la bază beton şi granit, astfel constructorii garantează peste 30 de ani de utilizare.

Costul total al proiectului se ridică la 17 milioane de euro. Pista este suficient de performantă şi trainică, încât poate rezista şi sub greutatea celui mai mare avion comercial din lume Airbus 380, care cântăreşte peste 350 de tone. Mai mult, stratul de asfalt turnat de asupra acesteia permite frânarea mai rapidă şi mai sigură a avioanelor.



"Am folosit şi ultimele tehnologii de construcţie a căilor de rulaj, sistemul de evacuare a apelor pluviale. L-am reconstruit direct de la zero", a menţionat Oleg Tataru.



Serghei Dorosevici este pilot din 2006 la o companie aeriană din Moldova şi a efectuat până acum peste trei mii de ore de zbor. Potrivit lui, siguranţa pasagerilor la aterizare sau decolare a sporit odată cu modernizarea pistelor de pe Aeroportul din Chişinău.



"Noua pistă este restaurată în totalitate, construită din materiale de ultimă generaţie. Aterizarea este mult mai confortabilă. Fiecare pasager poate simţi acest lucru", a spus copilotul, Serghei Dorosevici.

La fel, administraţia aeroportului a investit 6,5 milioane euro în modernizarea sistemului de iluminare, ceea ce permite aterizările și decolările aeronavelor în condiții meteo extreme. Lungimea totală a cablurilor este de 200 de km. Cu astfel de sisteme sunt dotate cele mai mari aeroporturi din lume precum "Heathrow" din Londra sau "JFK" din New York.



"luminarea peronului a fost îmbunătăţită considerabil. Se vede totul foarte bine, ceea ce nu pot spune despre alte aeroporturi", a mai spus Serghei Dorosevici.



Anul trecut, Aeroportul din Chişinău a deservit în jur de trei milioane de pasageri, în creştere sigură faţă de 2018. În decembrie 2019, administraţia Aeroportului Internaţional Chişinău a anunţat construcţia unui nou terminal cu o suprafaţă totală de 55.000 de metri pătrați care ar urma să deservească anual peste 4 milioane de pasageri.