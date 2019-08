Cifra de export a scăzut: Tot mai puţin vin moldovenesc ajunge pe mesele străinilor

Tot mai puţin vin moldovenesc ajunge pe mesele străinilor. Potrivit întreprinderilor vitivinicole, cifra de export a scăzut cu până 15 la sută, în ultimul an. Vinificatorii se plâng că au rezerve duble în depozite, iar specialiştii susţin că de vină ar fi supra producţia de vinuri pe piaţa mondială. În timp ce în Europa excesul de marfă a dus la scăderea preţului la licoarea lui Bahus, vinificatorii noştri spun că nu pot oferi un preţ mai mic, pentru că întreg procesul de producţie implică costuri mari.



"Atât în 2018 cât şi în 2019 şi anii precedenţi s-a produs foarte mult vin, mai mult decât lumea are capacitatea de a consuma", a spus directorul întreprinderei vitivinicolă, Cristina Frolov.



Vinificatorii spun că din această cauză li s-au umplut depozitele. Dacă în anii precedenţi le rămânea circa 30% din vin,

acum stocul este plin în proporţie de 70 la sută.



"A fost prea mare oferta de vinuri pe anul 2018-2019, roada a fost bună în Europa şi mulţi importatori din cei tradiţionali, de exemplu Belarusia, care constituie exportul vin în vrac din Moldova 47 de procente, ei au găsit vinuri mai ieftine în Spania", a spus directorul Patronatului Producătorilor de Vin, Deodose Borş.



În ciuda concurenţei aprige, vinificatorii noştri spun că nu pot scădea preţul la vinurile pentru export, întrucât cheltuielile pentru producerea acestuia sunt prea mari.



"Atât materia primă, cât şi resursele umane nu ne mai permit să avem costuri mici la vinuri", a spus directorul întreprinderei vitivinicolă, Cristina Frolov.



Responsabili din cadrul Oficiul Viei şi Vinului susţin că, în acest an vom, avea cu 15 la sută mai mulţi struguri decât anul trecut.



"Noi am avut foarte puţine precipitaţii pe parcursul perioadei de vegetaţie, am avut precipitaţii în cantităţi şi în momentul dorit. A fost un an ideal în ceea ce priveşte cantitatea strugurilor. De cantitate v-am vorbit, e la nivel sau ceva mai mult", a spus directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Gheorghe Arpentin.



În aceste condiţii, întreprinderile vinicole intenţionează să cumpere mai puţini struguri decât în anii precedenţi. Astfel, vă scădea şi cantitatea de vinuri care va fi produsă. Potrivit responsabililor din cadrul Oficiului Viei şi Vinului cea mai mare piaţă de desfacere pentru vinurile moldoveneşti este Polonia, urmată de România,şi Cehia, Rusia şi China.