Ciclonul care a făcut prăpăd în Germania a ajuns în România. Sute de oameni, evacuaţi din calea apelor

Ciclonul care a făcut prăpăd în Germania a ajuns în România. Zeci de localităţi din nord-vestul ţării care au fost afectate de ploi abundente, se confruntă acum cu viituri puternice. Sute de oameni au fost evacuaţi din calea apelor. Mai multe case au fost inundate, iar drumurile sunt complet distruse.

Peste 200 de persoane au fost evacuate şi cazate temporar în căminul cultural din Roşia Montană, după ce zeci de case din satul Dăroaia, judeţul Alba au fost inundate vineri seara. Totodată, mai multe maşini au fost luate de ape, iar drumurile au fost distruse în urma unor alunecări de teren.



"A venit o viitură mare, la un moment dat numai am reuşit să fug din curte şi am urcat la nivelul doi. Nu am mai reuşit să salvez nimic.Nimic, nici câine, nici pisici, nu a mai rămas nimic", a spus un bărbat.

"A distrus tot. Pagubă de milioane de euro aici. Două proprietăţi le-a distrus. Aici am o grădină de legume, e distrus totul. A dus maşina. - A crescut dintr-o dată apa? - Cinci metri. Era să mă ducă şi pe mine", a spus un alt bărbat.



Potrivit presei de peste Prut, nu au fost raportate victime. Institutul Naţional de Hidrologie a emis avertizare Cod roşu de inundaţii, valabilă până duminică.