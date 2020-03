Ciclistul moldovean Cristian Raileanu, liderul echipei Team Sapura din Malaezia şi se află pe locul 153 în clasamentul mondial

Sportivul de 27 de ani este liderul echipei "Team Sapura" din Malaezia şi se află pe locul 153 în clasamentul mondial.Compatriotul nostru a obţinut performanţe remarcabile la numeroase competiţii internaţionale, reuşind să se claseze pe locul doi în Turul Iranului, Turul Antalyei şi în cel al Indoneziei, precum şi să câştige turul oraşlui Alanya din Turcia."De la 12 ani am început cu fotbalul şi am jucat doi ani, dar apoi am avut ocazia să fac ciclism. Prima dată m-a urcat pe bicicletă tata. În sat, el avea o bicicletă destul de mare, dar m-a învăţat să merg pe ea. Mergeam cu ea, nu îmi aduc aminte cum, dar a fost bine", a menţionat Răileanu.La vârsta de 18 ani, după un cantonament de trei luni în Elveţia, a participat la Campionatul Mondial, unde s-a clasat pe locul 40. După turneu, Cristian a primit o ofertă de la echipa italiană Team Bibanese, pentru care a evoluat patru ani."Trofeul dat l-am câştigat în 2012, în Italia. A fost o cursă de 160 de kilometri. M-am clasat pe primul loc. În timpul traseului erau trei dealuri a câte 5 kilometri. La final, am ajuns cu un avantaj de 30 de secunde în faţa campionului Italiei", a declarat ciclistul.Compatriotul nostru s-a obişnuit cu cursele cu distanţă de peste 200 de kilometri, care durează mai mult de 6 ore şi se desfăşoară în condiţii meteorologice diferite."Anul trecut, am avut o nouă experienţă, în Malaezia, unde nu există iarnă, iar orice cursă de desfăşoară la temperaturi de plus 40 sau plus 45 de grade. Este dificil, dar m-am adaptat", a menţionat Cristian Raileanu."Scopul oricărui ciclist este să crească din an în an, să ajungă la o echipă profesionistă care ia startul la "Giro d'Italia", "Tour de France", "Vuelta a España", a declarat"Fac şi eu sport. Cristian are o bicicletă care mi-o oferă. Chiar dacă el este plecat, ies şi eu la o plimbare, mai ales vara, fac câţiva kilometri o dată pe săptămână", a precizat Alina Raileanu.Cristian Raileanu este multiplu campion naţional la ciclism pe şosea şi ciclism montan.