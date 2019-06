Ciclistul Chris Froome, operat de diverse fracturi în urma accidentului din Franţa

scrie agerpres.ro. Froome, care a împlinit recent 34 de ani, va rata astfel ediţia din acest an a Turului Franţei, cea mai importantă cursă pe etape din lume, programată luna viitoare, pe care britanicul a câştigat-o de patru ori în cariera sa (2013, 2015, 2016 şi 2017)."Chris a fost transportat la spitalul din Roanne, unde examenele iniţiale au confirmat că a suferit multiple fracturi, în special o fractură a femurului drept şi a cotului drept. El are, de asemenea, coaste fracturate", a declarat medicul echipei britanice, Richard Usher.De la Roanne, Chris Froome a fost transportat pe calea aerului la spitalul universitar din Saint-Etienne, unde a fost operat.Campionul britanic se află sub contract cu echipa Ineos până la finele anului 2020. El a căzut miercuri, în timpul recunoaşterii traseului de 26,1 km al contratimpului din Criterium du Dauphine, după ce a fost dezechilibrat de o rafală de vânt, izbindu-se de un zid la o viteză foarte mare.