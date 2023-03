Ciclistul care a supravieţuit după accidentul din Stăuceni, perioadă grea de recuperare. Mama copilului a povestit cu lacrimi în ochi despre starea feciorului său

Ciclistul de 13 ani, care a supravieţuit după accidentul din Stăuceni, are de parcurs o perioadă grea şi îndelungată de recuperare. Mama băiatului spune că, deşi el se simte mai bine, are nevoie de consiliere psihologică, deoarece, pe lângă traumatismele multiple, a mai trecut printr-un şoc puternic.

David Melnic a fost adus la spital la 21 februarie, după ce el şi colegul său au fost loviţi puternic de o maşină, lângă Stăuceni. Al doilea ciclist, Valerian Railean, a decedat. El era campionul Republicii Moldova la ciclism printre juniori.

Mama lui David a vorbit prima dată despre tragedie în faţa presei şi a povestit cu lacrimi în ochi despre starea feciorului său.

"Are mult de recuperat, pe lângă comoţie şi contuzie la rinichi, alte organe şi claviculă, mai are psihologic mult de lucrat. E transferat din reanimare în secţie. Se simte relativ mai bine, merge spre recuperare. Lucrează cu psihologul. E ceva cumplit pentru noi. Dacă era să fie maşina alături, dacă era poliţia alături, asta nu se întâmpla", a povestit mama lui David.

David i-a povestit mamei cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul:

"Ieri el mi-a zis: "Mama, eu am în telefon programul unde este arătat traseul nostru, îţi zic cu siguranţă că noi niciun centimetru de la linia unde au dreptul să meargă nu am depăşit. Am mers cot la cot. Copiii au mers regulamentar, au fost echipaţi corespunzător, copiii nici nu s-au aşteptat la aşa ceva".

Mama lui David vrea cu tot dinadinsul să se facă dreptate, speră la o justiţie corectă, iar şoferul vinovat să nu scape de pedeapsă: "Noi, familia noastră şi familia Coşcodan, rugăm foarte mult justiţia, presa, să fie cu ochii pe cazul acesta. Nimănui să nu îi vină ideea ca să îl scutească de ceea ce merită el".

"Alianţa Biciclete Chişinău" le cere autorităţilor să întreprindă cât mai multe acţiuni pentru siguranţa cicliştilor şi a pietonilor în trafic.

"Au fost adoptate noi măsuri, noi amenzi pentru neacordarea priorităţii bicicliştilor şi pietonilor. Considerăm că este puţin. Trebuie ca fiecare şofer care are şi care încă nu are permis să cunoască depăşirea corectă a cicliştilor. Avem în continuare impresia că autorităţile nu iau suficient de serios această temă. Declaraţiile apărute în public nu sunt promiţătoare", a spus ANA POPA, co-fondatoarea Alianţa Biciclete Chişinău.

Accidentul cu cei doi minori ciclişti s-a produs în ziua de 21 februarie, în timpul unui antrenament lângă localitatea Stăuceni. După ce un automobil i-a lovit puternic, unul dintre ei a decedat peste câteva zile la spital.