CICLIŞTI FRANCEZI ÎN TOP. Loic Bruni a cucerit titlul mondial în proba de downhill

Sportivii francezi au dominat concursul de downhill din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism montan, care s-au desfăşurat în Canada, la Quebec.

Loic Bruni a cucerit pentru a patra oară titlul suprem. El a parcurs distanţa de 2,9 kilometri în 4 minute, 5 secunde şi 54 de sutimi. Ciclistul francez i-a devansat pe australianul Troy Brosnan şi pe conaţionalul său Amaury Pierron.



" Este o nebunie. Nu ştiam ce tactică să aleg, aşa că am atacat cum nu am mai făcut-o până acum", a spus LOIC BRUNI, ciclist Franţa.



În concursul feminin de downhill, titlul mondial l-a cucerit Myriam Nicole din Franţa, care a parcurs traseul în 4 minute 19 secunde şi 6 zecimi. Pe locul secund s-a clasat Tahnee Seagrave din Marea Britanie şi franțuzoaica Marine Cabirou.



" Nu pot vorbi, deoarece a fost o revenire dificilă. De câteva luni am o problemă la picior. Nici nu puteam merge. Am făcut câteva greşeli, dar am parcurs traseul aproape perfect, aşa că victoria mea e o nebunie", a spus MYRIAM NICOLE, ciclistă Franţa.



Până acum, cea mai bună performanţă a lui Myriam Nicole la Mondiale a fost medalia de bronz cucerită anul trecut.