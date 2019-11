Ciclism montan la Schinoasa. Peste 250 de sportivi s-au aventurat într-o cursă spectaculoasă

Sportivi de toate vârstele s-au aventurat într-o cursă spectaculoasă la Campionatul Republicii Moldova de ciclism pe traseul de motocross de la Schinoasa.

Cicliştii, care au concurat în probele de MountainBike şi CycloCross, au coborât văile în mare viteză, însă cele mai grele de abordat au fost dealurile pe care chiar şi cei mai experimentaţi sportivi le-au urcat cu destulă dificultate.

Competiţia a adunat peste 250 de participanţi, un număr-record pentru campionatele naţionale în ultimul deceniu.

"Îmi pare foarte interesant traseul. Sunt pentru prima dată la aşa competiţii. Pe alocuri e complicat, dar, în general, e super", a spus ciclistul, Octavian Sarivan.

"Energie multă, adrenalină. Superb când cobori cu aşa viteză. E minunat. A fost greu, pentru că nu am ştiut ce o să mă aştepte în cale, dar l-am trecut", a menţionat ciclista, Cristina Doibani.

Cicliştii au fost repartizaţi în nouă categorii de vârstă, cel mai tânăr având opt ani, iar cel mai vârstnic 60.

Alexandru Tcacenco a devenit campion la categoria juniori pentru al doilea an la rând.

"Traseul a fost pentru mine unul imprevizibil. Asta, deoarece am întârziat la start şi nu am reuşit să-l analizez cu ceilalţi băieţi. Astfel, pe unele porţiuni de drum a fost mai greu. Am şi căzut, dar nu-i nimic", a menţionat ciclistul, Alexandru Tcacenco.

"În ultimii ani, ciclismul în Republica Moldova a ajuns la limita existenţei. Foarte puţini copii practicau acest sport. Astfel, importanţa acestor campionate naționale este foarte mare. La această competiţie, mulţi copii concurează fără a avea echipament corespunzător, ceea ce înseamnă că ei abia fac cunoştinţă cu ciclismul de performanță", a afirmat preşedintele FM Ciclism, Igor Şorin.

Campionatele naționale de ciclism ale Republicii Moldova s-au desfășurat pentru a doua oară consecutiv pe traseul de la Schinoasa.