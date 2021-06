"Ciclism, dincolo de criză", proiectul în care s-au aventurat zeci de bicicliști amatori și polițiști într-o cursă de opt kilometri pe străzile Capitalei

Au deschis sezonul de ciclism într-un mod inedit. Zeci de bicicliști amatori și polițiști s-au aventurat într-o cursă de opt kilometri pe străzile Capitalei. Evenimentul, cu genericul "Ciclism, dincolo de criză", a fost organizat de Inspectoratul General al Poliţiei.Startul a fost dat cu muzică și claxoane din curtea IGP. Participanţii spun că au așteptat deschiderea sezonului bicicletelor."Este important să fie dezvoltat transportul ecologic, iar oamenii să ducă un mod sănătos de viață.""Eu de 20 de ani merg pe bicicletă. Mă strădui să-i învăţ pe copii să practice ciclismul."Printre amatori au venit și zeci de copii. Nicolae Varzaru spune că participă pentru prima dată, deși merge pe bicicletă deja de opt ani."- Este bine să mergem pe bicicletă în sezonul cald, deoarece nu poluăm aerul și nu încurcăm la oameni.- La ce atragi atenția atunci când ieși în oraș pe bicicletă?- Să fiu atent ca să nu se pună cineva în fața mea, să nu mă accidentez."La cursă au participat și peste 50 de polițiști. Mulţi dintre ei au ieşit din birouri pentru a urca pe biciclete."Bicicleta clar că în copilărie deseori am utilizat-o, în a doua parte mai puțin. Dar îi îndemn pe toți să ducă un mod de viață sănătos.""La prima vedere s-ar părea opt kilometri o nimica toată, dar pe bicicletă e greu. După un an de zile de pauză în birouri, am uitat ce este sportul, recunoaștem."Șeful IGP, Sergiu Paiu, a avut mai multe recomandări pentru bicicliști, precum și pentru conducătorii auto."Îndemnăm toți bicicliștii să respecte regulile circulației rutiere, să fie atenți, prudenți, mai ales atunci când se află în trafic."La finalul cursei, organizatorii au oferit câte un tricou tuturor participanților. Potrivit datelor IGP, în primele cinci luni ale anului au avut loc 29 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor, soldate cu trei morţi şi 25 de răniţi.