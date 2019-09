Christoph Waltz va juca alături de Liam Hemsworth într-un miniserial

scrie agerpres.ro. Noua producţie ai cărei protagonişti sunt Waltz şi Hemsworth nu are încă titlu definitiv, potrivit mass-media de specialitate, însă premiera este prevăzută pentru primăvara anului 2020, când va fi lansată pe piaţă platforma Quibi.În viitorul serial, Hemsworth va interpreta rolul lui Dodge Maynard, un bărbat care suferă de o boală terminală şi care, disperat să aibă grijă de soţia sa însărcinată, acceptă oferta de a participa la un joc mortal unde descoperă însă că, nu el este vânătorul, ci prada.La rândul său, Christoph Waltz joacă rolul lui Miles Sellers, despre care nu s-au oferit alte detalii decât că este personajul care îl atrage în cursă pe Dodge Maynard (Hemsworth).Serialul va explora limitele la care este dispus să ajungă cineva care luptă pentru viaţa şi familia sa.Producţia este realizată de studioul CBS sub supravegherea lui Nick Santora ('The Sopranos', 'Prison Break'), care va fi producător executiv alături de regizorul Phil Abraham ('Mad Men', 'Daredevil'), nominalizat de mai multe ori la premiile Emmy.Platforma Quibi, care va difuza serialul, va fi un serviciu de streaming destinat dispozitivelor mobile ce vor emite episoade de câte 8 sau 10 minute fiecare şi care îşi propune să lanseze aproximativ 7.000 de producţii anul viitor.Alte producţii prevăzute de platformă sunt un serial regizat de Catherine Hardwicke ('Twilight', 'Miss Bala'), intitulat 'Don't Look Deeper'.