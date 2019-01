Christian Bale şi schimbările sale fizice: Nu pot continua să fac asta. Chiar nu mai pot. Moartea m-a privit în faţă (FOTO)

Actorul galez Christian Bale, renumit pentru transformările sale fizice uluitoare în anumite roluri, pentru care a fost nevoit de mai multe ori de-a lungul anilor să slăbească sau să se îngraşe foarte mult, a spus că va renunţa la aceste modificări corporale severe, deoarece "moartea l-a privit în faţă", a relatat Press Association, digi24

Protagonistul filmului "The Dark Knight" este din nou de nerecunoscut, după ce s-a îngrăşat câteva zeci de kilograme pentru cel mai recent rol al său, fostul vicepreşedinte american Dick Cheney din filmul "Vice", însă a declarat că aceste fluctuaţii ale greutăţii sale corporale trebuie să înceteze.

În trecut, starul galez a trecut printr-o îngrăşare extremă pentru rolurile din filmele "American Hustle" şi "The Big Short" şi a slăbit extrem de mult, până a ajuns la greutatea de 57 de kilograme pentru rolul din "The Machinist". De asemenea, Christian Bale a urmat un regim alimentar special, dublat de exerciţii fizice intense, pentru a avea un fizic deosebit de atletic în trilogia "The Dark Knight", în care a interpretat personajul Batman.

Într-un interviu publicat în suplimentul de Cultură al publicaţiei Sunday Times, Christian Bale a făcut următoarea dezvăluire: "Nu pot continua să fac asta. Chiar nu mai pot. Moartea m-a privit în faţă".

În timpul transformării sale fizice pentru rolul din "Vice", Christian Bale i-a telefonat actorului Gary Oldman, pentru a îl întreba câte kilograme s-a îngrăşat pentru rolul Winston Churchill din drama "The Darkest Hour" - cu care starul englez a câştigat premiul Oscar -, iar acesta i-a spus că nu a fost nevoit să se îngraşe deloc.



"Până acum am slăbit 9 kilograme. Apoi am spus: "Stai puţin - Niciun kilogram?". M-am simţit ca un papagal, apoi mi-am spus: "Sunt pe acest drum, voi continua să merg mai departe", a relatat Christian Bale.



El a adăugat că îi pare rău pentru soţia lui, modelul Sibi Blazic, care trebuie să se obişnuiască cu schimbările sale fizice: "Însă indiferent de ce se va întâmpla, soţia mea le-a văzut deja pe toate". Starul galez spune că noul său aspect corpolent este admirat însă de fiul lui, Joseph, în vârstă de patru ani.



Întrebat dacă şi-ar dori să interpreteze pe marele ecran şi alţi politicieni, precum Boris Johnson, starul galez a declarat că soţia lui i-ar interzice un astfel de rol: "Ea ar spune: Nu, nu vom juca acel rol. Un astfel de om nu va intra în casa mea".



Graţie rolului din "Vice", actorul Christian Bale a câştigat la începutul lunii ianuarie cel de-al doilea Glob de Aur din cariera sa, impunându-se la categoria "Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical". Starul galez a câştigat un Glob de Aur şi în 2011 cu rolul secundar din filmul "The Fighter".