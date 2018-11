Chitaristul trupei Aerosmith, ajuns în spital, după ce S-A PRĂBUŞIT în culise

Joe Perry, în vârstă de 68 de ani, este unul dintre muzicienii care au fondat trupa Aerosmith, în 1970, alături de basistul Tom Hamilton, solistul Steven Tyler, percuţionistul Joey Kramer şi chitaristul Ray Tabano, acesta din urmă fiind înlocuit din 1971 de Brad Whitford.

Din 1979, Perry a avut mai multe proiecte muzicale solo, iar activitatea în Aerosmith a reluat-o în 1984. Muzicianul a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de trupă în 2001, iar, în 2013, alături de Steven Tyler, în Songwriters Hall of Fame.