Chitaristul din Queen va lansa primul său single solo din ultimele două decenii

Muzicianul britanic Brian May, membru legendarei trupe Queen, va lansa primul său single solo din ultimii 20 de ani.

Piesa va fi lansată în prima zi a anului 2019, pentru a celebra o reuşită istorică a agenţiei spaţiale americane, informează Le Figaro, citaţi de Mediafax.

Chitaristul, care este şi astro-fizician, va lansa piesa în onoarea sondei spaţiale New Horizons, care, în 1 ianuarie, va survola Ultima FI-IU, un obiect situat în centura Kuiper, la o distanţă de aproximativ 1,6 miliarde de kilometri dincolo de orbita lui Pluto.

Sonda New Horizons, lansată de NASA în 2006, este destinată cercetării planetei pitice Pluto, dar şi a corpurilor spaţiale din Centura Kuiper, într-o misiune fără precedent.

Brian May are 71 de ani şi este autorul multor piese celebre ale formaţiei Queen. Printre ele se numără "Show must go on", "Save me" sau "We Will Rock You".