Chișinăul sub COD PORTOCALIU. Numărul pacienţilor cu COVID-19 din spitalele din Capitală s-a redus

''Avem paturi suficiente în toate spitale municipale pentru pacienţii cu COVID, dar paturile de terapie intensivă sunt o mare provocare de a le găsi în continuare.'', a confirmat Boris Gîlca.În context, Gîlca a anunțat că unele instituţii medicale ar putea fi scoase de săptămâna viitoare din circuitul COVID, iar în altele vor fi organizate circuite covid şi non-covid pentru facilitarea accesului pacienţilor cu alte maladii la tratament. Şeful interimar al Direcţiei Sănătate a menționat că în Chișinău este cod portocaliu privind infecția COVID-19, dar patru suburbii rămân sub cod roșu - Bubuieci, Stăuceni, Condrița și Cruzești.În privinţa celei de a treia doze de vaccin, Gîlca a avertizat că se înmulţesc cazurile de infectare în rândul cadrelor medicale imunizate cu 2 doze.''Atât populaţia generală, cât în special cadrele medicale aşteaptă ordinul Ministerului Sănătăţii pentru revaccinarea cu doza booster, cu doza trei.''”- D-voastră le-ați spus că la a doua ședință consecutivă a Consiliului Municipal noi v-am întrebat despre asta?- La o ședință la punctul focal la Ministerul Sănătății, acum două sau trei săptămâni, când am ridicat această întrebare, mi s-a spus că am fost trimis de cineva să fac miting la Ministerul Sănătății și mitingul mi-a reușit, dar aplauze nu o să am.- Spuneți-le, vă rog, domnule doctor, că eu a treia oară v-am întrebat despre doza booster.”Ministerul Sănătăţii a anunţat că, deocamdată, nu se ştie când va începe vaccinarea cu doza a treia, deşi decizia a fost luată, doar că au apărut blocaje la nivel tehnic. În prezent, 26 la sută din populaţia ţării e vaccinată anti-COVID-19 cu 2 doze.