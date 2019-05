Chişinăul solicită Tiraspolului să renunţe la vinietă

Chişinăul solicită Tiraspolului să renunţe la decizia privind introducerea aşa-zisei viniete pentru circulaţia autovehiculelor pe teritoriul regiunii transnistrene.

Declaraţia a fost făcută de vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, după întrevederea de ieri cu reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini. Plata se percepe pentru fiecare persoană și nu pentru mașină, iar valoarea vinietei ajunge la aproape 100 de euro pe an.



Acest mecanism se aplică din 2017 doar pentru şoferii care conduc maşini cu numere de înmatriculare eliberate de autorităţile constituţionale chiar dacă aceştia deţin aşa-zisă cetăţenie "transnistreană".



"Problema este inegală, pentru că noi, de fapt, nu aplicăm careva taxe pentru cei care se regăsesc astăzi în regiunea transnistreană. Bizar pentru că se aplică per persoană şi nu per vehicul",a spus CRISTINA LESNIC, vicepremierul pentru Reintegrare.



La rândul său, reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini, a declarat că examinează acest subiect pentru a găsi soluţii.



"Acest lucru ar putea afecta libera circulaţie. Noi vom încerca să înţelegem mai multe detalii şi care este impactul acestei decizii. Este vorba despre o sumă de 100 de euro pentru o persoană, pentru aceasta regiune este o sumă uriaşă", a spus FRANCO FRATTINI, reprezentantul special al OSCE.



Potrivit reprezentanţilor Biroului pentru Reintegrare, prin acest mecanism, aşa-zisa administraţie de la Tiraspol obligă şoferii să renunţe la numerele eliberate de autorităţile constituţionale.

Asta deşi mecanismul de înregistrare a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană este funcțional din septembrie anul trecut. Numerele de înmatriculare neutre sunt eliberate de birourile Agenţiei Servicii Publice de la Tiraspol şi Râbniţa. Acestea conţin trei litere şi trei cifre, iar pentru a ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova, pe geamul din spate al automobilului trebuie să fie aplicat sticker-ul "MD".