Chişinăul, scăpat de ameninţare "Apă - Canal" şi "Premier Energy" au ajuns la o înţelegere privind plata datoriei de milioane

Chişinăul va avea apă. "Premier Energy" a dat asigurări că nu va deconecta de punctele strategice de apă din cauza datoriei acumulate de către "Apă - Canal Chişinău". Miercuri, cele două companii au ajuns la o înţelegere privind achitarea restanţelor în mai multe tranşe, până la sfârşitul acestei luni. Asta înseamnă că termenul privind plata datoriei de peste cinci milioane a "Apă-Canal Chişinău" pentru consumul de energie electrică a fost prelungit cu o săptămână.

"Am fost informaţi de către "Premier Energy" că urmează echipa operatorului de energie electrică să intervină şi să deconecteze "Apă-Canal" de la energia electrică. Am colectat 300.000 de lei şi am transferat pe conturile "Premier Energy" această sumă pentru a evita riscul deconectării. Am făcut o scrisoare oficială în adresa "Premier Energy", prin care ne-am asumat, în funcţie de fluxul mijloacelor financiare care survin pe conturile "Apă - Canal", zilnic să facem achitări ca să reuşim să stingem datoria care s-a acumulat. Termenul care a fost oferit este până la finele lunii."

Irina Gutnic ne-a declarat că nu este convinsă că întreprinderea va reuşi să adune întreaga sumă.

Şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a confirmat că "Apă - Canal Chişinău" achită reeşalonat datoriile acumulate pentru consumul de energie electrică şi că monitorizează situaţia. "Furnizorul de energie electrică a dat asigurări că nu va deconecta punctele strategice de apă, iar scrisoarea adresată "Apă - Canal" a fost una standard, care se expediază consumatorilor ce acumulează datorii", se mai arată în comunicatul ANRE.

"Apă - Canal Chişinău" a anunţat că a acumulat o datorie de peste 5 milioane de lei pentru consumul de energie electrică şi că nu ar dispune de mijloace financiare suficiente pentru a achita. Directorul întreprinderii, Irina Gutnic, a declarat în cadrul şedinţei Consiliului Municipal că a expediat scrisori către autorităţile centrale, cerându-le să intervină, în caz contrar, Chişinăul ar putea rămâne fără apă.