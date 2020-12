Chişinăul s-a transformat într-un adevărat patinoar. Pe mai multe străzi s-a circulat bară la bară, iar în unele zone s-au format ambuteiaje

În ultimele două zile, Chişinăul s-a transformat într-un adevărat patinoar. Din cauza poleiului, pe mai multe străzi s-a circulat bară la bară, iar în unele zone s-au format ambuteiaje. Reprezentanţii "Exdrupo" spun că, timp de o oră, zece unităţi de tehnică au împrăştiat 13 tone de material antiderapant. Şeful interimar al întreprinderii, Sergiu Tomiţă, susţine că drumarii au intervenit în toate sectoarele oraşului."Când deja la orele 6 şi jumătate s-au întors în oraş, a început deja să apară polei, de la chiciură, de la ceaţă practic a apărut un strat de gheaţă pe carosabil. Practic am intervenit imediat."Totuşi, unii şoferi spun că au văzut nicio maşină care să presoare material antiderapant."Dimineaţa devreme am ieşit, şi nu am văzut drumari. Pe unde am trecut eu, prin suburbie, nu au împrăştiat material antiderapant. Poate prin centru, pe undeva.""Poate pe alte străzi nu au prea făcut. Dar ştiţi cum. Iarna nu vine prin surprindere. Este prognoza meteo, pe care se poate de verificat."Am încercat să surprindem cel puţin o autospecială pe străzile Capitalei, însă, după câteva ore de căutări, aşa şi nu ne-a reuşit. La depozitul "EXDRUPO" am găsit doi drumari, care ne-au spus că aşteaptă să le fie încărcate maşinile cu material antiderapant."- Am ieşit de la opt la lucru. Apoi ne-au scos la linie.- Şi cât aţi împrăştiat, câte ture aţi făcut?- Abia una am făcut, că am dat acumulatorul la încărcat. "Reprezentanţii Întreprinderii Municipale "Exdrupo" susţin că, pe parcursul zilei de ieri, 15 unităţi de tehnică au împrăştiat pe străzile Capitalei şi în suburbii în jur de 100 de tone de material antiderapant. Potrivit poliţiei, luni în Chişinău au avut loc 47 de accidente rutiere, dintre care majoritatea s-au produs din cauza poleiului, precum şi a nerespectării distanţei.