Chişinăul, plin de culoare. Cea mai mare pictură murală poate fi admirată în strada Decebal

Embed:

Cea mai mare pictură murală din Chişinău poate fi deja admirată pe strada Decebal. Desenul a fost realizat cu pensula, dintr-o vopsea specială pentru exterior, şi reflectă chipul domnitorilor Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Dimitrie Cantemir, dar şi al primului rege al geto-dacilor, Burebista.



Proiectul inedit poartă semnătura artistului plastic Radu Dumbravă. Tânărul a lucrat la desen împreună cu un coleg timp de trei săptămâni.



"Aceste trei personalităţi pentru mine sunt un exemplu, sunt persoane care au marcat istoria acestui neam, eu am făcut o lucrare simbolică pentru a o aduce în faţa publicului, a o transpune pe perete şi să împart cu ceea ce este acolo pe perete", a declarat Radu Dumbravă, artist plastic.



Desenul a atras atenţia trecătorilor, care s-au oprit pentru câteva minute să-l admire.



"Am văzut pictura atunci când se lucra la ea. Rezultatul este frumos. Sunt bravo că artiştii că înfrumuseţează oraşul nostru."



"Domnul Radu să continue ceea ce face, deoarece Chişinăul este un oraş frumos şi trebuie mereu de înnoit. Sunt mulţi pereţi pe care se poate de făcut aşa chestii frumoase."



"Aceste picturi murale sunt acum foarte populare. Am văzut şi în alte oraşe desene de acest fel. E minunat că au început să apară şi la Chişinău."



Pictura are 220 de metri pătraţi şi a fost realizată pe unul dintre pereţii Palatului de Cultură al Feroviarilor. Proiectul a fost finanţat de sponsori.



"Tu ai fost unicul care a zis: domnul director, nu am nevoie de nimic mai mult decât acest perete şi mă descurc. Ce ai făcut tu este o operă de artă. Şi eu cred că mai bun loc decât cel pe care l-ai ales nu putea fi, iar pictura nu avea să fie atât de vizibilă", a spus Iurie Topală, directorul CFM.



Artistul plastic Radu Dumbravă a mai realizat până acum 10 picturi murale pe faţadele clădirilor din Chişinău.