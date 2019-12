Chișinăul, mai murdar ca niciodată: Îmi dispare cheful de sărbătoare

Cu locuinţa curată, şi gunoiul ascuns sub covor. Aşa poate fi caracterizat oraşul Chişinău înainte de sărbătorilor de iarnă. Plină de probleme, cu drumuri deteriorate, străzi şi maşini murdare, poduri avariate cartiere pline de deşeuri, Capitală a îmbrăcat straie de sărbătoare. Arterele principale au fost înfrumuseţate cu luminiţe şi ghirlande, iar autorităţile se laudă că vor organiza târguri pompoase de Crăciun, în fiecare sector. Locuitorii urbei spun însă că imaginile dezolante din oraş, le taie pofta de sărbătoare.

Primăria anunţa că în data de 19 septembrie, în toate sectoarele din Capitală vor fi inaugurate târgurile de Crăciun. La Botanica, cel puţin la ziua de ieri, nimic nu amintea de o sărbătoare. Atmosfera a ocolit scuarul din faţa preturii, acolo unde urma să fie instalat un brad şi mai multe căsuţe din lemn, unde să se vândă suvenire de anul nou, bucate şi vin fiert.



Reporter: Mai în glumă, mai în serios, însă locuitorii de pe strada Independenții din Capitală, spun ca vor să propună autorităților sa organizeze un târg de Crăciun pe teritoriul părăsit al acestui șantier de construcție, care află la nici o sută de metri distanță de pretura sectorului Botanica. Oamenii care locuiesc in acest cartier fac haz de necaz și spun că au speranța că poate măcar înainte de sărbători, primarul amenaja acest teritoriu, care stă in paragină de mai mult timp, și care a început să se s-a transforme într-o groapă de gunoi.



"Domnul Ion Ceban, o mare rugăminte am la dumneavoastră, apropiaţi-vă la casa noastră cu numărul 12/1. Aceasta este casa mea. Când privesc peste fereastră la asta, îmi dispare cheful de sărbătoare".



Problema este una veche, spun locatarii din preajmă. Şantierul stă în paragină de aproape 13 ani. Nemulţumiţi de faptul că autorităţile îşi bat mai mult capul cum să organizeze târguri pompoase de Crăciun, decât de curăţenia în oraş sunt şi locutorii din cartierul vecin. Aici, peste tot, pot fi observate mormane de frunze uscate, amestecate cu tot felul de gunoaie. Peisajul dezolant, le alungă locatarilor pofta de a sărbători.



"Asta-i bardac tot. Nu e nici un târg nimic. Ia ce, nu se vede.. Şi murdărie, şi tot. Dumneavoastră, ce vedeţi, curăţenie prin oraş?".



În schimb, în sectorul Rîşcani, autorităţile s-au ţinut de cuvânt. În apropierea unei staţii de aşteptare murdare, ticsită cu anunţuri publicitare, şi cu pereţii deterioraţi, stă amenajat un pom de Crăciun de toată frumuseţea.



"În primul rând, reparaţia ar trebui să fie la staţie, şi pe urmă bradul să-l pună. Că e fărmat totul. Sticlă, şi avize puse peste staţie. Nu e frumos în general".



"Dispoziţia nu e prea o avem. Trecem, şi parcă nici nu mai avem sărbători, trecem aşa pe alături".



Şi locatarii de pe strada Andrei Doga, susţin că decoraţiunile de pe străzile oraşului nu le crează dispoziţie de sărbătoare. Din cauza liniilor de apeduct învechite, în ultimele luni, ţevile ruginite au cedat de mai multe ori. De fiecare dată, până la venirea echipei de intervenţie, curtea se transformă într-un lac.



"Nu prea am motive de bucurie.

- De ce?

- Nu prea e curăţenie în oraş, de asta".



Chişinăuenii sunt de părerea că autorităţile nu îşi aleg corect priorităţile şi ar trebui, în primul rând să se concentreze şi să investească raţional. Oamenii cred că noul primar ales al Capitalei, la fel şi alţi succesori de-ai săi, calcă pe aceeaşi greble, iar toată vina pentru situaţia dezastruoasă din oraş, le pasează funcţionarilor subalterni.



"Eu cred că, stimaţi domni pretori, şi responsabili de subdiviziunile de profil, sunt sigur că vouă nu vă place când vă spune că e murdar în oraş. Un oraş curat, vorbeşte despre noi, felul noi toţi suntem", a declarat Ion Ceban, primarul oraşului Chişinău.



Principalul Târg de Crăciun din Centrul Capitalei urmează a fi inaugurat sâmbătă, 21 decembrie, în scuarul Catedralei.