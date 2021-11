Chişinăul, gata de iarnă. Drumarii pregătesc utilajele speciale şi materialul antiderapant pentru a putea interveni

Începutul lunii decembrie vine la pachet cu ploi și lapoviță. Meteorologii prognozează în următoarele zile temperaturi sub zero grade Celsius. Pentru că nu vor să fie luați prin suprindere, drumarii pregătesc utilajele speciale şi materialul antiderapant pentru a putea interveni.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în sudul ţării, termometrele vor indica temperaturi de până la minus șase grade Celsius. În Capitală, zilele de weekend vor fi mai reci, iar noaptea temperaturile vor coborî până la minus patru grade."Ne aşteptăm ca în perioada 3-5 decembrie să fim sub influenţa unui ciclon care va fi aproape de teritoriul nostru. Acest ciclon ne va aduce precipitaţii. Ne aşteptăm ca acestea să fie sub formă de ploaie şi lapoviţă.", a declarat Ghenadie Roşca, șeful centrul prognoze meteo.În context, primarul Capitalei a atenţionat responsabilii să urmărească prognoza meteo."În câteva zile este luna decembrie, deocamdată avem timp favorabil chiar dacă este mai posomorât afară. Rog foarte atent la prognozele meteo. Haideţi să nu apuce pe cineva iarna prin surprindere.", a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.Șeful Direcţiei locativ-comunale, Ion Burdiumov, a precizat că drumarii sunt pregătiţi să intervină cu material antiderapant pe drumurile din Chişinău. În total, vor fi disponibile peste 20 de autospeciale."La moment, avem 12 utilaje "Hako" gata. În această săptămână mai primim cele achiziţionate în anul curent. Agentul economic a spus că ni se livrează în această săptămână 6 şi 4 săptămâna viitoare. Ce ţine de materialul antiderapant, la moment, avem în stoc 200 de tone, în total avem contractat pentru anul curent 1200 de tone.", a declarat Ion Burdiumov, șeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare.Anterior, Administraţia de Stat a Drumurilor a anunţat că nivelul de pregătire pentru iarnă este de circa 70 la sută.