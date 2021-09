Chișinăul este din ce în ce mai poluat din cauza maşinilor

Chișinăul este din ce în ce mai poluat, iar acest lucru se întâmplă inclusiv din cauza dioxidului de azot eliminat de mașini. Însă importul de automobile nu scade, ba din contra, în acest an, a crescut cu 20 la sută.Potrivit datelor Centrului de Monitorizare a Calității Aerului Atmosferic, în Capitală concentrația de dioxid de azot în aer depășește norma admisă."Pe parcursul anului 2020, din numărul total de zile de 365 cât sunt într-un an, pentru O2 s-a înregistrat un număr de 276 de zile în care s-a înregistrat depăşirea normativelor. În special oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea ploilor acide, pentru formarea smocurilor, care la fel afectează nu doar populaţia, dar şi mediul", a declarat Marina Lungu, şef direcţie la Agenţia de Mediu.Potrivit ecologiștilor, problema este cauzată de numărul mare de mașini."Creşterea concentrației de gaze toxice, a prafului, a zgomotului, influenţează în primul rând vietăţile din oraş şi spaţiile verzi. Trebuie să vă spun că automobilele poluează foarte puternic şi reţeaua stradală. După ce trece un timp şi plouă de pe străzi se strânge sute de tone de aceste deşeuri", a declarat Vladimir Garaba.Oamenii spun că uneori aerul este imposibil de respirat."Sunt multe maşini, tot acest fum unde se duce, îl înghiţim tot noi, dar ce să facem, unde să le vâri. Înainte nu era aşa, eu acum când am văzut e doamne fereşte ce se face.""Eu simt că mi-e greu să respir mai ales după COVID. În Chişinău este concentraţie ridicată de gaze în comparaţie cu alte oraşe."Cele mai poluate orașe sunt Chișinău, Tighina și Bălți.