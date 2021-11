Chişinăul este accesibil, dar nu pentru toţi. Oamenii cu necesităţi speciale întâlnesc dificultăţi pe stradă

"Se defectează şi bastonul din cauza transportului, vă spun de ce, dacă nimereşte sub transport se defectează şi şoferii sunt deranjaţi. Pe trotuare sunt instalate semisfere, ghiveciuri, care sunt chiar în mijloc şi asta foarte mult pe noi slabvăzătorii ne deranjează", a spus Gheorghe Staler.Şi bordurile joase sau lipsa rampelor de acces pun la grea încercare oamenii ţintuiţi în scaunele cu rotile."Chiar dacă sunt instalate şi rămpi metalice, ele sunt doar de frumuseţe şi pentru bifă în document, în realitate ele nu sunt de folos pentru persoanele care utilizează scaun rulant. În final se întâmplă că oamenii ies de acolo cu traumatisme", a menționat Tudor Onofrei, locuitor al oraşului Chişinău.Pentru a intra în pielea acestor oameni şi a responsabiliza autorităţile publice, membrii Platformei "Chişinăul accesibil pentru toţi" au făcut o tură prin centrul Capitalei. Ei şi-au numit acţiunea "În pantofii unei persoane cu dizabilităţi"."Mi-a amorţit mâna pe baston, cumva să nu cad şi am întotdeauna o senzaţie de o groapă în faţa mea", a spus o femeie."Eu simt frică atunci când mă mişc înainte sau în altă direcţie, deoarece nu văd nimic şi e o situaţie neobişnuită pentru mine", a afirmat o altă femeie.Şi autorităţile publice locale s-au aventurat în tura riscantă."Sunt pentru prima dată când sunt în scaunul rulant şi vedem acele puncte inaccesibile pentru persoanele cu dizabilităţi, dacă am putea să intrăm aici la fel ar fi complicat", a declarat Sergiu Oceretnîi, şeful Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului.Potrivit reprezentanţilor Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în prezent, proiectele de construcţie a blocurilor prevăd instalarea rampelor de acces pentru persoanele cu necesităţi speciale."Mai greu se soluţionează problemele din clădirile rezistente, deoarece în perioada sovietică nu s-au prevăzut astfel de căi de acces pentru persoane, deşi erau", a declarat Gheorghe Croitoru, reprezentant Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.Organizatorii acţiunii vor transmite recomandările municipalităţii.