Chișinăul după ninsoare. Cum se circulă pe drumurile din Capitală

Noapte albă pentru drumarii din Capitală. Aceştia au intervenit cu 21 de utilaje speciale pe toate străzile din oraş și au împrăştiat peste 700 de tone de material antiderapant. Şoferii spun că drumurile sunt curăţate şi că nu au întâmpinat probleme în circulaţie.



"Parcă merg mai atent acum, sunt mai atenţi. Ăştia cu maşinile mari la dealul ăsta s-au oprit, dar cine pe aşa drum îi porneşte la dealul ăla cu fura lungă ce să faci aşa ceva."



"- N-am întâlnit dificultăţi.

- V-aţi uitat la ceilalţi şoferi, cum se merge ?

- Parcă nu sunt ambuteiaje aşa mari, se circulă destul de uşor"



"Cât am mers încă nu am observat ca cineva să vină şi să curăţe drumul. Aşa poate au împrăştiat, dar aşa şi au lăsat. Adică nu am văzut maşini care curăță zăpada."



Pietonii spun că în aceste zile sunt extrem de atenţi la drum şi nu ies din casă dacă nu sunt echipaţi corespunzător.



"Dacă era gheaţă, nici nu mă porneam, fiindcă mai sufăr de genunchi şi mă tem. De asta trebuie să fim foarte atenţi, încălţămintea să fie potrivită pentru sezon şi ca să nu aluneci."



"Dacă era alunecos au împrăştiat bine, iar în acest an au distribuit nu tare rău, în comparaţie cu anul trecut când era gheţuş aici din sare, aşa că totul e bine."



În cadrul şedinţei Primăriei, şeful interimar al Direcţiei generale transport public, Vitalie Mihalache, a dat asigurări că drumurile din Capitală sunt practicabile şi că drumurile vor fi curăţate pe tot parcursul zilei.



"Din data de 26, începând cu ora 10 seara şi până astăzi la ora 6 au fost implicate 21 de autospeciale, şapte tractoare cu plug şi perie, două greidere şi două încărcătoare. Pe perioada nocturnă au fost presurate 736 de tone de material antiderapant, amestec de nisip şi sare şi 58 de tone de sare.", a precizat Vitalie Mihalache, şef interimar al Direcţiei Transport.

La ceastă oră pe unele drumuri se circulă cu dificultate. Cel puțin asta reiese din imaginile trimise la adresa redacției noastre.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul zilei de luni sunt aşteptate ninsori puternice în toată ţara. Marți este prognozată lapoviță.