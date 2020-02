Chişinăul Citeşte: Aproape opt sute de mii de cititori au trecut pragul bibliotecilor din țară, în 2019

Chiar dacă noile tehnologii evoluează continuu, moldovenii nu renunţă la citit cărţi. Anul trecut, aproape opt sute de mii de cititori au trecut pragul bibliotecilor din țară. Ca să promoveze lectura, Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu a lansat ediția a XVII-a a programului de lectură, "Chișinăul citește".



La eveniment au fost propuse trei cărți pentru copii, adolescenți și adulți scrise de Viorica Covalschi, Gheorghe Budeanu și Dumitru Crudu.



"Este o poveste de dragoste care se întâmplă dintre doi tineri de 18 - 20 de ani și aceste evenimente omoară multă lume, dar omoară ceea ce este mai valoros, omoară dragostea", a spus Vera Mereuţă, actriță.



Prezentarea le-a stârnit interesul celor prezenţi la eveniment.



"Mi-a plăcut cum doamna Pilchin a prezenat cartea pentru copii și celelalte cărți au fost interesante, deoarece asta e istorie așa că istoria trebuie să o știm, pentru noi e ceva cunoscut, pentru copii o să fie ceva cred că nou."



"Și la segmentul adulți, și la segmentul tineri și copii sunt cărți foarte bune, am auzit puțin și din conținutul lor. Au fost foarte frumoase, pe alocuri răvășitoare, mai ales romanul pentru adulți, „Ziua lui Mihail Mihailovici” de Dumitru Crudu."



Administraţia bibliotecii își propune să stârnească interesul tinerilor pentru lectură.



"Vom încerca să sensibilizăm, să atragem spre lectură copiii, prin prisma creării anumitor filmulețe, book trailer-uri prin care vor promova cartea citită așa încât alături de bibliotecarii deja care cunosc tehnologia mai îndeaproape, copiii și adolescenții vor crea aceste filmulețe care vor circula în mediul electronic", a declarat MARIANA HARJEVSCHI, director general la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”.



Sunt şi oameni pentru care lectura nu este o prioritate.



”N-am citit demult. ”



”Gazeta am citit, chiar ieri am citit. Din internet citim.”



”Nu țin minte, demult.”



La biblioteca din centrul Capitalei, numărul cititorilor a crescut comparativ cu anul trecut, iar cărţile cele mai solicitate sunt din domeniul psihologiei, cele motivaţionale şi cele de beletristică.

Studiile arată că orăşenii dedică lectură în jur de 23 de minute pe zi, în timp ce persoanele din mediul rural, câte 12 minute pe zi.