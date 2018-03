Chişinăul cere Moscovei să înceteze presiunile asupra oficialilor moldoveni care vizitează Rusia. Anunţul a fost făcut de către şeful diplomaţiei din ţara noastră, Tudor Ulianovschi, după întrevederea cu viceministrul rus de Externe Grigori Karasin, care efectuează o vizită oficială la Chişinău.

"Am reiterat în cadrul dialogului solicitarea către partea rusă referitor la necesitatea soluționării și depășirii situației existente, precum și excluderii pe viitor a cazurilor de abuz și presiuni asupra cetățenilor moldoveni, inclusiv a oamenilor politici și oficialilor din țara noastră", a spus Tudor Ulianovschi, ministrul de Externe al Moldovei.



De asemenea, în cadrul întrevederii a fost anunţat că ambsadorul ţării noastre, Andrei Neguţă, se întoarce la Moscova. Asta după ce la sfârşitul anului trecut diplomatul a fost rechemat de Chişinăul pentru o perioadă nedeterminată. Au fost abordate şi subiectele ce vizează asistenţa juridică reciprocă privind dosarul spălării de bani prin băncile din Moldova, dar şi procesul de reglementare a conflictului transnistrean.



"Am subliniat că retaragerea trupelor militare şi a muniţiilor Federaţiei Ruse din regiunea transnistreană ar putea reprezenta un punct major în procesul de soluţionare a conflictului. Un pas în această direcţie este decizia luată astăzi privind revenirea la Moscova în următoarele zile a ambasadorului Republicii Moldova în Federaţaia Rusă a domnului Andrei Neguţă", a spus Tudor Ulianovschi, ministrul de Externe al Moldovei.



La rândul său, oficialul de la Moscova a declarat că Rusia este gata pentru un dialog constructiv pe problemele relaţiilor bilaterale.



"Soluționarea conflictului transnistrean necesită noi impulsuri. Discuția care a avut loc în incinta Ministerului de Externe de la Chișinău a confirmat dorința ambelor părți de a rezolva problemele existente pragmatic. Un rol pozitiv l-a jucat întâlnirea dintre miniștrii de Externe rus și moldovean, domnul Lavrov și domnul Ulianovschi, care a avut loc în luna februarie la Munchen", a spus Grigori Karasin, vice-ministrul de Externe al Rusiei.



În ultima perioada, relaţiile între Moldova şi Rusia s-au tensionat. Acum un an, autorităţile de la Chişinău au expediat o notă de protest Moscovei, după ce mai mulţi oficiali din ţara noastră au fost reţinuţi, nemotivat, pe aeroporturile din Federaţia Rusă.

În luna august, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat persoana non grata în Moldova. Propunerea a venit din partea ministrului de Externe de atunci, Andrei Galbur, care a declarat că oficialul rus a făcut, în ultima perioadă, mai multe declaraţii defăimătoare la adresa ţării noastre.

Totodată, Parlamentul de la Chişinău a adoptat o declaraţie prin care a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului.