Chişinăul are nevoie de o strategie de dezvoltare urbanistică. Edilul Capitalei, Ion Ceban, susţine însă că acest lucru nu se va realiza prea curând

Capitala are nevoie de o strategie de dezvoltare urbanistică, pentru a deveni un oraş în care să vrei să trăieşti. Este părerea mai multor experţi din Rusia, care au participat la un seminar la Chişinău."Acum este necesară o primă etapă, pentru a face ordine, în primul rând, şi a aduce într-o stare normală străzile, infrastructura.", a declarat Constantin Dikovskii, specialist în urbanism.Strategia de dezvoltare economică va fi realizată în următoarele luni şi va fi folosită pentru actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului. Totuşi, primarul Ion Ceban spune că noul document nu va fi elaborat în curând."Pentru că, de exemplu, pentru tema şi pentru caietul de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General am avut de trei ori licitaţie organizată şi nu am avut identificat câştigător în acest sens. Respectiv, urmează să mergem iarăşi pe această procedură."Experţii mai spun că municipiul Chişinău are nevoie de actualizarea actelor urbanistice."Odată cu elaborarea strategiei de dezvoltare şi, ulterior, a Planului Urbanistic General, va fi clar încotro se dezvoltă oraşul, din punct de vedere al infrastructurii, al unor procese sociale, economice. Pentru că atunci când nu există claritate este dificil să investeşti.", a declarat Ilia Stepanov, specialist în urbanism şi arhitectură.Planul Urbanistic General al Capitalei a fost elaborat în 2007. Autorităţile susţin că acesta este învechit şi nu corespunde realităţilor, iar pentru actualizarea lui este nevoie de peste 20 de milioane de lei.