Chişinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Muzică, dansuri şi bucate tradiționale de Ziua Oraşului (FOTOREPORT)

Capitala a îmbrăcat straie de sărbătoare. Piața Marii Adunări Naționale a devenit un punct de atracție pentru locuitorii Capitalei, care sărbătoresc astăzi hramul orașului. De la bucate tradiționale, muzică populară și târguri cu lucrări de artizanat, toate au fost organizate pentru a marca ziua de naștere a Chișinăului.



Programul a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, urmat de liturghia de la Catedrala Mitropolitană.



După slujbă, oamenii au rămas în piață pentru a se bucura de sărbătoare:

"- Foarte frumos, foarte bine. Iată la ei carnea e extraordinară. - Aveţi şi murături? - Da, de acasă".



"Copturi, o să gătim fruigărui, mititei, cârnăciori, carne la grătar, de toate".



"Mă simt minunat, am venit cu familia, cu copiii să sărbătorim ziua oraşului iubit".



Locuitorii oraşului, dar şi turiştii i-au urat Chişinăului la mulţi ani:



"Din Bucureşti şi Galaţi suntem. Se construieşe foarte mult şi vă pot spune că infrastructura e bună".



"Dorim sănătate, fericire şi bucurie la toată lumea".



"Aici am crescut, aici am obţinut primele experienţe în viaţă. Aici m-am îndrăgostit pentru prima dată".



Un lucru neobişnuit de hram au fost decoraţiunile care ne duc cu gândul la Crăciun sau Paşte. Nu e o glumă, este ideea unui agent economic care a vrut să-şi promoveze produsele.



"Este expus ca o monstră ce putem face. Producem brazi, mai multă istorie. Toţi dau întrebări de ce ar fi acum, noi le explicăm că este doar monstră pentru potenţialii clienţi", a menţionat Tudor Unco, agent economic.



"S-a încercat să se face ceva pozitiv bănuiesc. - Nu credeţi că e prea devreme? - E ca o pregătire să spunem aşa", a spus un bărbat.



"Când l-am văzut am fost foarte mirată că pentru ce trebuie să fie bradul acesta, dar, dă mă rog, cred că aşa trebuie să fie frumos", a afirmat o femeie.



Seara va culmina cu un concert. Pe scenă vor urca artişti precum Zinaida Julea, Adriana Ochişanu, soprana Mariana Bulicanu şi surorile Osoianu. Surpriza din acest an este interpretul român Connect-R.

Vor lipsi însă focurile de artificii. Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a anunţat că decizia a fost luată în semn de solidaritate cu victimele exploziei de săptămâna trecută.